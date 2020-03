Madsen: Tour verschoben

„Unsere Aktuelle Tour vom 3. April bis zum 2. Mai wird aufgrund des Covid-19 abgesagt und wie folgt verschoben.Die Termine in Graz am 08.05. und Wien am 09.05. bleiben vorerst bestehen.Ein großes Danke an unsere Booking-Agenturund alle Veranstalter dass so schnell neue Termine gefunden werden konnten!„