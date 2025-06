Maestrick: neues Album „Espresso Della Vita: Lunare“ jetzt erhältlich

Die brasilianische Progressive-Metal-Band Maestrick freut sich, die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums Espresso Della Vita: Lunare bekannt zu geben. Es ist ab sofort über Frontiers Music Srl erhältlich. Die neue Single und das dazugehörige Video Boo! mit Tom Englund (Evergrey, Silent Skies) sind ebenfalls mit dabei.

Seht euch das offizielle Video zu Boo! (feat. Tom Englund) hier an:

Die Band äußerte sich zum neuen Song: „Like a classic horror film, Boo! depicts a haunted mansion where the main character’s deepest childhood fears and traumas live on as ghosts. Now an adult, he is able to take revenge and hunt them down one by one.“

„Musically, it features arrangements of instruments well-known in horror film soundtracks: the pipe organ and the theremin. It is the heaviest metal track on the album, with references to Black Sabbath’s early days mixed with screams, growls, ghostly vocal harmonies and a slight insertion of trap beats in the interlude“, ergänzt die Band. „With a special appearance by the great Tom Englund (Evergrey, Silent Skies), as the Spirit Of Vengeance, “Boo! Is the track we anticipate the most headbanging when we play it live!“

Sänger Fábio Caldeira kommentierte das neue Album: „Thirteen years ago, we began what would become Espresso Della Vita, a project that would tell the story of a one-day train journey as a metaphor for our journey in life. It was divided into two albums: Solare (daytime) and Lunare (nighttime). Partnering up with Frontiers for the release of Lunare is unprecedented to us.“

„Lunare is our most ambitious, grandiose work and the ultimate representation of our vision as artists to date. We are storytellers, musical illustrators of scenes, landscapes and feelings. We could not be prouder and more excited for what this journey will bring!“, fuhr er fort.

Die Trackliste von Espresso Della Vita: Lunare findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Mit ihrem neuen Album Espresso Della Vita: Lunare wollen Maestrick die Grenzen des Progressive Metal neu definieren. Die vielen hochwertigen Arrangements, das musikalische Können und die Einflüsse, die die Band in das neue Album einfließen ließ, machten es zum frischesten und aufregendsten Album des Genres seit Jahren. Mit einem bösartigen, düsteren, harten und sarkastischen Ansatz behandeln Maestrick Themen für Erwachsene wie Sucht, Rassenvorurteile, Missbrauch, den Holocaust und vieles mehr. Es ist ein sehr emotionales Album mit tiefgründigen Reflexionen darüber, was auf unserem Lebensweg wirklich zählt. So steigt im letzten Song die gealterte Figur aus dem Zug und ihr Name Dante wird enthüllt. Sein Name erklärt sich daraus, dass wir alle, genau wie der italienische Schriftsteller Dante Alighieri, der von der Hölle ins Paradies gelangte, manchmal am selben Tag vom Paradies ins Fegefeuer und schließlich in die Hölle gelangen. Am Ende des Tages/Lebens sind wir also alle auf irgendeine Weise „Dantes“, und deshalb trägt jedes Album einen italienischen Titel und ist in drei Teile gegliedert.

Maestrick wurde von drei Freunden in São José do Rio Preto/SP gegründet, ist seit 2006 aktiv und vereint Elemente aus Rock und Progressive Heavy Metal, brasilianischer Regionalmusik, Weltmusik und klassischer Musik in seinem Sound. Die Band hat zwei Alben in Brasilien, Europa, den USA und Japan veröffentlicht und ist dafür bekannt, dass sie in ihren Kompositionen verschiedene künstlerische Aspekte – Kino, bildende Kunst, bildende Kunst und Literatur – vereint und so einen einzigartigen und laut Fachkritikern innovativen Stil entwickelt. Nicht überraschend begeistern Maestrick Filmfans, insbesondere die von Tim Burton, George Méliès, Guillermo del Toro und Christopher Nolan. Musikalisch spricht die Band sowohl Hörer moderner Rock-/Metal-Formate wie Muse als auch Nischenmusiker wie Dream Theater, Haken, Jinjer, Spirit Box und Klassiker wie Queen, Yes und Gentle Giant an. Ihre Songs behandeln alltägliche, komplexe Themen der menschlichen Natur.

Maestrick sind:

Fabio Caldeira – Leadgesang, Klavier, Synthesizer und Orchestrierungen

Guilherme Carvalho – Gitarren, Gesang

Renato „Montanha“ Somera – Bass, Gesang

Heitor Matos – Schlagzeug und Percussion, Gesang

Maestrick online:

https://www.facebook.com/maestrick/

https://www.instagram.com/maestrickofficial/