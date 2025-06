Saxon: haben neues Video „Heavy Metal Thunder (Live At Hellfest)“ veröffentlicht

Saxon veröffentlichen das Video Heavy Metal Thunder (Live at Hellfest) aus der kommenden Eagles Over Hellfest Dppel-CD. Eagles Over Hellfest ist eine Hommage an die kürzlich angekündigten Castles & Eagles-Headliner-Shows der Band im September 2025 und enthält die Audioaufnahme der sensationellen Show der Band vom Hellfest 2024. Biff Byford kommentiert: “Heavy Metal Thunder ist ein Klassiker, der sich live hervorragend spielen lässt und die Fans noch immer begeistert!“

Das Video zu Heavy Metal Thunder (Live at Hellfest) hier – (Sombrero & Co in Zusammenarbeit mit Hellfest Productions).

Von Strong Arm Of The Law über Power & The Glory und Denim And Leather bis hin zum neuesten Hell, Fire And Damnation wurden alle der großen Hymnen von Saxon auf Eagles Over Hellfest neu interpretiert. In einer Sammlung, die die beispielhafte Karriere der Band im Heavy Metal zeigt!

Eagles Over Hellfest erscheint am 13.06.2025 über Silver Lining Music und kann als Doppel-Audio-CD-Set zusammen mit dem neuesten Studioalbum der Band, Hell, Fire And Damnation, sowie als eigenständige doppelfarbige Vinyl- und Digitalveröffentlichung vorbestellt werden.

Nach dem Erfolg der Hell, Fire And Steel Europatour und den kürzlich angekündigten „Castles & Eagles“-Headliner-Shows zeigen Saxon keine Anzeichen einer Verlangsamung mit einer langen Liste von Terminen in Europa und Großbritannien, die im Laufe des Jahres 2025 geplant sind. Tickets und weitere Informationen finden Sie unter: www.saxon747.com

2025 Tourdaten:

02.07.2025 – Rockharz Festival, Ballenstadt (Germany)

12.07.2025 – Area 53 Festival, Leoben (Austria)

29.07.2025 – Turbinenhalle 2, Oberhausen (Germany)

01.08.2025 – Wacken Open Air, Wacken (Germany)

16.08.2025 – Summer Breeze Festival, Dinkelsbühl (Germany)

29.08.2025 – Neuborn Open Air, Wörrstadt (Germany)

Eagles Over Hellfest Track Listing: