Magnum: neues Studioalbum und neue Single veröffentlicht

Die britische Rock Band Magnum hat mit Where Are You Eden? eine weitere digitale Single aus dem neuen, gestern veröffentlichten Studioalbum The Serpent Rings veröffentlicht.

Das Medienecho für The Serpent Rings ist ausnahmslos positiv!

Album des Monats in:

Rock Hard

Rock It!

Eclipsed

Rocks: „Frisch und verzaubernd … in dieser Form sind Magnum auch heute noch unersetzlich.“ 9/10

Rock Hard: „Ich bin ja ohnehin der Überzeugung, dass Magnum gar kein schlechtes Album abliefern können. The Serpent Rings ist aber ein besonders starker Vertreter der Gattung Melodic Hardrock … diese Platte spielt die Stärken der Band aus, klingt melodisch-verspielt, bombastisch und episch, weiß aber trotzdem zu überraschen.“ 9/10

Rock It!: „The Serpent Rings ist ein bezauberndes Stück Musik. Magnum sind und bleiben die unangefochten Könige des märchenhaft melodischen Hard Rock. Lang mögen sie regieren.“ 9/10

Metal Hammer: „Auch das neue Magnum-Opus The Serpent Rings wird von einer geradezu märchenhaften Atmosphäre durchzogen – ein nur schwer erklärbares Fantasy-Flair mit wohliger Wärme, die perfekt zur kalten Jahreszeit passt. Das ist umso bemerkenswerter, da diese Scheibe alles andere als blutleeren Schmuse-Rock liefert, sondern mit kraftvoller Gangart stramm vorwärts marschiert.“ 6/7

Time For Metal: „Magnum haben das Jahr mit einem melodischen, kraftvollen Album begonnen, welches für mich das beste Magnum Album des Jahrzehnts ist. Und das, obwohl die Briten noch nie etwas Schlechtes, geschweige denn auch nur Mittelmäßiges veröffentlicht haben!! Auf die nächsten 40 Jahre“ 9,5/10

Die Band hat auch ihre Homepage auf den neuesten Stand gebracht und für die Fans eine großartige Verlosung parat.

Checkt mal http://www.magnumonline.co.uk/

The Serpent Rings erscheint digital und als CD DigiPak, 2LP Gatefold (Violet Vinyl) und als limitiertes Box Set inkl.

– CD Digipak

– 2 LP Gatefold Version / exklusive Vinylfarbe für die Box: rot transparent

– Manuskript Music Sheet

– Gewebter Patch

– Personalisiertes Plectrum

– Doppelseitiges A1 Poster

– A5 Fotokarte

– Sticker

– Pin Button

Alle Konfigurationen sind ab sofort im VVK!



Magnum live 2020:

Headline Show

06.04. Kiel – Max Music Hall

Auf Tour mit Gotthard:

16.04. Frankfurt – Batschkapp

17.04. Regensburg – Airport Obertraubling

18.04. Balingen – Volksbank Messe

20.04. München – Tonhalle

21.04. Fürth – Stadthalle

22.04. Hamburg – Grosse Freiheit 36

24.04. Hannover – Capitol

25.04. Bremen – Pier 2

26.04. Berlin – Tempodrom

28.04. Singen – Stadthalle

29.04. Köln – E-Werk

30.04. Saarbrücken – Garage

Headline Shows:

02.05. Schwalmstadt – Kulturhalle

05.05. Stuttgart – Im Wizemann

07.05. CH-Pratteln – Z7

Line-Up:

Tony Clarkin – Gitarre

Bob Catley – Gesang

Rick Benton – Keyboards

Dennis Ward – Bass

Lee Morris – Schlagzeug