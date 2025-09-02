Man With A Mission: haben neue Single ‘Against The Kings And Gods’ veröffentlicht

Die japanischen Superstars Man With A Mission haben ihre brandneue Single Against The Kings And Gods via Sony Music Japan / Century Media veröffentlicht.

Der kraftvolle Track zeigt das halb-Mensch, halb-Wolf-Kollektiv auf einem neuen, düsteren Soundpfad: Wuchtige Metal-Riffs treffen auf bissige, dunkle Strophen, unterbrochen von dramatischen Refrains und harten Breakdowns. Mit Against The Kings And Gods entfachen Man With A Mission einen heavy-geprägten Aufstand – ein cineastisches Epos von apokalyptischer Schönheit.

Songwriter, Gitarrist, Sänger und Rapper Jean-Ken Johnny erklärt:

„Die Idee für diesen Song entstand aus dem Wunsch, sowohl klanglich als auch textlich etwas zu erschaffen, das wir als Band oder auch ich persönlich so noch nie zuvor versucht hatten. Wir wollten einen dunklen, schweren und majestätischen Song formen und haben dafür die Mythologie als Motiv gewählt – mit dem Bild eines Menschen, der übernatürlichen Wesen gegenübertritt. Auch in der realen Welt erleben wir alle Tage, an denen wir gegen übermächtige Kräfte und die Vergänglichkeit des Lebens ankämpfen. Wir hoffen, dass die Hörer*innen sich in dieser erzählerischen Welt wiederfinden und darin eine Kraft und Stärke entdecken, die sich nichts und niemandem beugt. Wir hoffen, euch gefällt Against The Kings And Gods.“

Die neue Single erscheint kurz vor dem kommenden internationalen Release XV EP Across The Globe, das am 19. September als Vinyl und CD erhältlich sein wird.

Die physischen Formate für Europa und UK erscheinen nach der digitalen Veröffentlichung der XV EP im März 2025, die das 15-jährige Jubiläum von Man With A Mission markierte. Die neue Edition XV EP Across The Globe enthält eine exklusive Tracklist für beide Formate.

• CD-Version: Enthält zwei Bonustracks – Live-Aufnahmen von Reaching For The Sky und Vertigo, die während der jüngsten Arena-Tour in Japan (Play What You Want Tour, Februar 2025) mitgeschnitten wurden.

• Vinyl-Version: Transparentes Magenta-Vinyl mit insgesamt acht Tracks, erstmals exklusiv in UK und Europa auf Vinyl. Enthalten sind u. a. Reaching For The Sky, Vertigo, das mitreißende Circles sowie die gefühlvolle Rockballade Whispers Of The Fake. Die B-Seite präsentiert vier Songs, aufgenommen 2024 während der Show im Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, Mexiko-Stadt, auf der Kizuna No Kiseki World Tour.

Howling Across The World – UK/EU 2025 Tourdates

02.10.25 – UK, London @ O2 Shepherd’s Bush Empire

03.10.25 – UK, Manchester @ O2 Ritz

05.10.25 – UK, Birmingham @ XOYO

08.10.25 – DE, Berlin @ Metropol

10.10.25 – NL, Eindhoven @ Effenaar

11.10.25 – FR, Paris @ Salle Pleyel

14.10.25 – DE, Frankfurt @ Batschkapp

15.10.25 – FR, Lyon @ Le Transbordeur

17.10.25 – DE, Köln @ E-Werk

18.10.25 – DE, Hamburg @ Markthalle

21.10.25 – CZ, Prag @ Lucerna Music Bar

23.10.25 – DE, München @ Backstage Werk

24.10.25 – AT, Wien @ Simm City