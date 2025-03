Man With A Mission: veröffentlichen EP „XV e.p.“ zur Feier ihres 15-jährigen Bestehens

Man With A Mission feiern ihr 15-jähriges Bestehen mit der Veröffentlichung der XV e.p. (Fifteen E.P.). Diese neue EP enthält vier brandneue Songs, darunter die bereits veröffentlichte Single Reaching For The Sky, sowie acht mitreißende Live-Aufnahmen. Es handelt sich um die erste neue EP von Man With A Mission seit etwa drei Jahren.

Zusätzlich zur EP hat Man With A Mission das Musikvideo zum Song Vertigo veröffentlicht. Dieser Track bietet eine kraftvolle Mischung aus Klängen und hat bereits während der laufenden Japan-Tour, die im Februar begann, begeisterte Reaktionen von den Fans erhalten. Kürzlich wurde der Song als Werbemusik für das futuristische Sci-Fi-Mech-Spiel Mecha BREAK ausgewählt.

Seht euch das Video zu Vertigo hier an:

Vertigo zeigt eine Zusammenarbeit mit Mecha BREAK und bietet beeindruckende visuelle Effekte, die durch Beleuchtung in den Farben der fünf Mitglieder der Band hervorgehoben werden. Regie führte Chenko Tsukagoshi, der zuvor an Projekten wie Dive, Hotei Tomoyasu × Man With A Missions Give It To The Universe sowie dem zehnjährigen Jubiläumsfilm Man With A Mission The Movie -Trace The History- gearbeitet hat.

Aktuell befindet sich Man With A Mission auf ihrer Man With A ‘15th’ Mission Play What U Want Tour 2025 in Japan. Die Tour umfasst zwölf Veranstaltungsorte in neun Städten und endet am Freitag, den 9. Mai, in der Ishikawa Industrial Exhibition Hall No. 4.

Im Herbst werden sie ihre Howling Adross The World UK-/EU-Tour 2025 antreten, eine Headliner-Tour, die dreizehn Orte in sechs europäischen Ländern abdeckt.

Howling Adross The World UK-/EU-TOUR 2025

02.10.25 UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire

03.10.25 UK Manchester @ O2 Ritz

05.10.25 UK Birmingham @ XOYO

08.10.25 Deutschland Berlin @ Metropol

10.10.25 Niederlande Eindhoven @ Effenaar

11.10.25 Frankreich Paris @ Salle Pleyel

14.10.25 Deutschland Frankfurt @ Batschkapp

15.10.25 Frankreich Lyon @ Le Transbordeur

17.10.25 Deutschland Köln @ E-Werk

18.10.25 Deutschland Hamburg @ Markthalle

21.10.25 Tschechische Republik Prag @ Lucerna Music Bar

23.10.25 Deutschland München @ Backstage Werk

24.10.25 Österreich Wien @ Simm City

Tickets sind über http://lnk.to/MWAM-HATW2025 erhältlich.

Mehr Infos zum neuen Album XV e.p findet ihr hier:

Man With A Mission online:

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://www.instagram.com/mwamofficial/