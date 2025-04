Man With A Mission: veröffentlichen Lyricvideo zu “Whispers Of The Fake”

Man With A Mission haben ein neues Lyric-Video zu ihrem neuesten Song Whispers Of The Fake veröffentlicht, der auf der EP XV e.p. enthalten ist, der Sonderveröffentlichung zum 15-jährigen Bestehen der Band, die am 12. März erschienen ist. 4 ist ein kraftvoller Track mit einer starken sozialen Botschaft. Während die Originalaufnahme mit englischem Text versehen ist, enthält das neu produzierte Musikvideo vollständige japanische Untertitel, um die Botschaft noch besser zu vermitteln. Das Video mit dem Schauspieler Genta Shimizu wurde von Yutaro gedreht, der für seine Arbeit an The Bonez’s Straight UP feat. Kj, Dragon Ashs Straight Up feat. Jesse und Aiwazurai von Faulieu bekannt ist.

Diesen Herbst wird die Band für ihre Howling Across The World“ UK/EU Tour 2025 nach Europa kommen.

Howling Across The World UK/EU 2025 Tour Dates:

02.10.25 UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire

03.10.25 UK Manchester @ O2 Ritz

05.10.25 UK Birmingham @ XOYO

08.10.25 Germany Berlin @ Metropol

10.10.25 The Netherlands Eindhoven @ Effenaar

11.10.25 France Paris @ Salle Pleyel

14.10.25 Germany Frankfurt @ Batschkapp

15.10.25 France Lyon @ Le Transbordeur

17.10.25 Germany Cologne @ E-Werk

18.10.25 Germany Hamburg @ Markthalle

21.10.25 Czech Republic Prague @ Lucerna Music Bar

23.10.25 Germany Munich @ Backstage Werk

24.10.25 Austria Vienna @ Simm City