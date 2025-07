Man With A Mission: kündigen „XV EP Across The Globe“ an

Die japanischen Superstars Man With A Mission haben eine brandneue Vinyl- und CD-Veröffentlichung mit dem Titel XV EP Across The Globe angekündigt, die am 19. September über Sony Music Japan/Century Media Records erscheint. Die neuen internationalen physischen Veröffentlichungen folgen auf die digitale Veröffentlichung der XV-EP im März 2025, die an das 15-jährige Jubiläum von Man With A Mission erinnerte. Exklusiv für Europa und Großbritannien wird XV EP Across The Globe eine einzigartige Tracklist sowohl für die Vinyl- als auch für die CD-Edition enthalten.

Die CD enthält zwei bisher unveröffentlichte Bonustracks: noch nie zuvor gehörte Live-Aufnahmen von Reaching For The Sky und Vertigo. Die Songs wurden auf ihrer letzten Arena-Tour in Japan aufgenommen, der Play What You Want-Tour, die im Februar durch ihre Heimat reiste. Die Band hat das Video zu Reaching For The Sky live von dieser Tour veröffentlicht, das in der K-Arena Yokohama aufgenommen wurde. Seht das Video hier:

Die XV EP Across The Globe-LP wird auf transparentem Magenta-Vinyl erhältlich sein und enthält acht Tracks, die zum ersten Mal exklusiv in Großbritannien und Europa auf Vinyl gepresst wurden. Dazu gehören Reaching For The Sky und Vertigo ebenso wie das erhebende Circles und die berührende Rockballade Whispers Of The Fak. Auf der anderen Seite enthält es vier Songs von der Show der Band im Pabellón Oeste Del Palacio De Los Deportes in Mexiko-Stadt im Jahr 2024 auf der Kizuna No Kiseki-Welttournee.

Beide Formate der XV EP Across The Globe gibt es ab sofort hier zum Vorbestellen.

XY EP Across The Globe CD Tracklist:

Vertigo Circles Reaching For The Sky Whispers Of The Fake Into The Deep (“North America Tour 2024 “Kizuna No Kiseki” In Mexico”) Merry-Go-Round (“North America Tour 2024 “Kizuna No Kiseki” In Mexico”) Seven Deadly Sins (“North America Tour 2024 “Kizuna No Kiseki” In Mexico”) Blaze -Acoustic Ver.- (“North America Tour 2024 “Kizuna No Kiseki” In Mexico”) Dark Crow (“North America Tour 2024 “Kizuna No Kiseki” In Mexico”) Dead End In Tokyo (“North America Tour 2024 “Kizuna No Kiseki” In Mexico”) My Hero (“North America Tour 2024 “Kizuna No Kiseki” In Mexico”) Kizuna No Kiseki (“North America Tour 2024 “Kizuna No Kiseki” In Mexico”)

UK & EU Bonustracks

Reaching For The Sky (“Play What U Want Tour 2025 In Japan”) – Bonustrack Vertigo (“Play What U Want Tour 2025 In Japan”) – Bonustrack

LP Tracklist:

Side A

Vertigo Circles Reaching For The Sky Whispers Of The Fake

Side B

Into The Deep (“North America Tour 2024 “Kizuna No Kiseki” In Mexico”) Merry-Go-Round (“North America Tour 2024 “Kizuna No Kiseki” In Mexico”) Seven Deadly Sins (“North America Tour 2024 “Kizuna No Kiseki” In Mexico”) Kizuna No Kiseki (“North America Tour 2024 “Kizuna No Kiseki” In Mexico”)

Das Kollektiv, das halb Mensch, halb Wolf ist, wird diesen Herbst für die Howling Across The World-Tour seine wilden Liveshows nach Großbritannien und Europa bringen. Die Tour beginnt mit drei UK-Shows, die am 2. Oktober im Londoner Shepherd’s Bush Empire beginnen, dann werden sie im Manchester O2 Ritz (3.) und Birmingham XOYO (5.) spielen, bevor sie für zehn Termine durch Europa aufbrechen. Tickets gibt es hier (Klick).

02.10.25 UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire

03.10.25 UK Manchester @ O2 Ritz

05.10.25 UK Birmingham @ XOYO

08.10.25 Germany Berlin @ Metropol

10.10.25 The Netherlands Eindhoven @ Effenaar

11.10.25 France Paris @ Salle Pleyel

14.10.25 Germany Frankfurt @ Batschkapp

15.10.25 France Lyon @ Le Transbordeur

17.10.25 Germany Cologne @ E-Werk

18.10.25 Germany Hamburg @ Markthalle

21.10.25 Czech Republic Prague @ Lucerna Music Bar

23.10.25 Germany Munich @ Backstage Werk

24.10.25 Austria Vienna @ Simm City

Man With A Mission Line-Up:

Tokyo Tanaka – Lead Vocals

Jean-Ken Johnny – Guitars, Co-Lead Vocals, Rapping

Kamikaze Boy – Bass, Backing Vocals

DJSanta Monica – Turntables, Keyboards, Sampling

Spear Rib – Drums