Marc Vanderberg: veröffentlicht zwei Singles aus seinem dritten Studioalbum namens „Phoenix From The Ashes“

Der deutsche Gitarrist / Songwriter Marc Vanderberg veröffentlicht mit Legalize Crime (Release 17.08.2018) und Odin´s Words (Release 24.08.2018) zwei Songs aus seinem dritten Studioalbum namens Phoenix From The Ashes, das im November 2018 erscheinen wird.

Bei beiden Songs erhält Vanderberg prominente Unterstützung von ex-Strangelet/Spitefuel Sänger Stefan Zörner. „Es war ein langgehegter Wunsch von mir, dass Stefan Zörner einen meiner Songs singt“, so Vanderberg. Zörners kraftvolle Heavy Metal Stimme gibt beiden Songs pure Rock Power, die sie im Vocal Bereich benötigen. Auch Stefan Zörner ist über die Zusammenarbeit erfreut: „Legalize Crime war für mich Liebe auf den ersten Blick. Marc und ich wussten von Anfang an, dass alles wie ‚Arsch auf Eimer‘ passt bei dieser Zusammenarbeit. Power meets Melody. Einfach perfekt. Es war mir eine echte Freude und Ehre“, so Zörner. Auch für Odin´s Words zieht Stefan Zörner ein positives Fazit: „Die Numner hat Eier und geht steil ab! Die wiederkehrenden Soli rahmen meinen Gesang ein, mit dem ich die Kraft der Lyrics umgesetzt habe. Feel the nordic power!“, sagt Zörner.

Vanderberg ergänzt: „Die geballte Kraft dieses Songs wird durch Stefans Gesang freigelassen. Eine musikalische Explosion irgendwo zwischen Malmsteen und Manowar„.

Der Song Legalize Crime ist ab dem 17. August auf allen Online Plattformen erhältlich. Der Song Odin´s Words ist ab dem 24. August auf allen Online Plattformen erhältlich.

Mixed und Mastered von Thorsten Eligehausen für darkSIGN-Records.

