Agrypnie werden passend zur Tour im Oktober zwei Alben mit den Titeln Grenzgænger und Pavor Nocturnus veröffentlichen.

Mastermind Torsten dazu: „Ich kann nicht in Worte fassen, wieviel es mir bedeutet, endlich die Details zu den beiden neuen Alben Grenzgænger und Pavor Nocturnus veröffentlichen zu können.

Zweifelsfrei gibt es keine anderen Veröffentlichungen in der Geschichte von Agrypnie, die mit so extrem viel Arbeit und zum Teil auch Fehlschlägen verbunden waren. Es gab Momente, in denen ich ernsthaft daran gezweifelt habe, ob diese Alben jemals das Licht der Welt erblicken werden. Nun, sie werden es und es gibt keine Worte dafür, wie unfassbar stolz ich bin.

Grenzgænger ist das bisher persönlichste Album, welches ich jemals geschrieben habe. Die letzten Jahre waren durchzogen von den dunkelsten Momenten meines Lebens und altbekannte Dämonen haben mir dieses zur Hölle gemacht. Viele dieser Dämonen sind an Grenzgænger gebunden worden. Aber ich habe diese Zeiten überstanden und von diesem Erfolg handelt dieses Album ebenso.“

Beide Alben wird es in einer schweren Box-Version mit zwei Doppel-LPs, 2-CD Mediabook und großer Posterflagge sowie 8 speziellen Kunstdrucken im Postkartenformat geben.

Zudem werden die Alben separat als Doppel-LP im Getafold, DigiPak CD oder auch zusammen als Mediabook geben.

Die Vorbestellung ist ab 14.8.2018 20 Uhr möglich.

Grenzgænger Tracklist:

1. Auferstehung

2. In die Tiefe

3. Aus Zeit erhebt sich Ewigkeit

4. Nychthemeron

5. Grenzgænger

6. Die Waisen des Daidalos

7. Die längste Nacht

8. Zu Grabe

Pavor Nocturnus Tracklist:

1. Veritas Mutabilis (Demo Rerecording)

2. Pavor Nocturnus (Demo Rerecording)

3. Agrypnie (Demo Rerecording)

4. Neon (New Track)

5. Sinnflut (Orchestral)

6. Augenblick (Orchestral)

7. 16[485] – Brücke aus Glas (Orchestral)

8. Fenster zum Hof (Orchestral)

9. Cogito Ergo Sum (Orchestral)

Mitglieder der Band Torsten – Vocals, Guitar, Keys, Songwriting and Lyrics

Moe – Drums

Dave – Guitar

Andreas – Bass

Weitere Infos zu Agrypnie:

https://www.facebook.com/agrypnie.official/

https://scrmetal.de/de/

Kommentare

Kommentare