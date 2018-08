Death…Is Just The Beginning – Europa Co-Headline Tour mit Kataklysm und Hypocrisy (Vorbericht)

Death…Is Just The Beginning – Europa Co-Headline Tour mit Kataklysm und Hypocrisy (Vorbericht)

“Death…Is Just The Beginning – Europa Co-Headline Tour mit Kataklysm und Hypocrisy (Vorbericht)!“

Eventname: Death…Is Just The Beginning – Europa Co-Headline Tour

Headliner: Kataklysm und Hypocrisy

Vorband(s): The Spirit



Ort: diverse Shows in Europa

Datum: vom 18.10.2018 bis 17.11.2018

Kosten: ab 33,90€ VVK

Genre: Death Metal

Veranstalter: RTN Touring

Link: http://rtn-touring.eu/

Im Herbst wird es mächtig laut in Europa! Wir von Time For Metal freuen uns riesig, euch als Medienpartner die Death…Is Just The Beginning Tour präsentieren zu dürfen. Hinter diesem gewaltigen Titel steckt eine noch brachialere Todesbleikombination. Vor rund 15 Jahren waren die Kanadier Kataklysm bereits mit der schwedischen Legende Hypocrisy auf Tour, diese gemeinsame Zeit hat beide Gruppen nachhaltig geprägt und es schlummerte seit zwei Jahren der Wunsch auf eine Wiederholung, die nun Realität ist!

In den letzten Monaten und Jahren ist viel passiert und auch das Jahr 2018 ist spektakulär für alle Protagonisten. Kataklysm mit Frontmann Maurizio Iacono haben im Juni Meditations erfolgreich in unsere Charts katapultiert. Alle Informationen und unser Review zu Meditations findet ihr direkt HIER! Für Peter Tägtgren und Gefolge ist es ein erstes Lebenszeichen nach ruhigeren Jahren. Der Mastermind stets schwer beschäftigt, freut sich jedoch sehr auf die Tour und kann es gar nicht abwarten, euch mit den Hypocrisy Krachern die Nacken zu brechen. Die Schweden fungieren keineswegs als Support, sondern als Doppel-Headliner. Auf deutsch: Es gibt zwei große Shows an einem Abend – was will das Death Metal Herz mehr? Ganz frisch bei Nuclear Blast unter Vertrag: die deutsche Formation The Spirit, die dieser Tage mit dem Album Sounds From The Vortex auftrumpft und nicht nur als Lückenfüller gebucht wurde. Die Melodic Black Death Metal Newcomer haben Qualitäten und werden diese nicht hinterm Baum halten, sondern ganz beliebig abfeuern! Die deutschen Konzerte gibt es ab 33,90 pro Karte. Für das Programm sicherlich als sehr preiswert zu bewerten. Hier haben wir für euch alle Shows im Überblick:

Time For Metal präsentiert die »Death…Is Just The Beginning« Tour:



18.10. DE Wiesbaden – Schlachthof

19.10. DE Stuttgart – LKA Longhorn

20.10. DE Munich – Backstage

23.10. HU Budapest – Barba Negra

24.10. AT Vienna – Arena

25.10. PL Wrocław – Zaklęte Rewiry

26.10. DE Geiselwind – MusicHall

27.10. IT Milan – Live Music Club

28.10. CH Pratteln – Z7

29.10. FR Lyon – Ninkasi Kao

31.10. ES Madrid – Sala Mon

01.11. ES Barcelona – Razzmatazz 2

02.11. FR Limoges – CC John Lennon

03.11. FR Paris – La Machine du Moulin Rouge

04.11. BE Antwerp – Trix

05.11. DE Hamburg – Docks

06.11. SE Gothenburg – Trädgår’n

07.11. SE Stockholm – Fryshuset

09.11. FI Helsinki – The Circus

10.11. FI Tampere – Pakkahuone

12.11. DK Copenhagen – Pumpehuset

13.11. NL Leeuwarden – Neushoorn

14.11. DE Berlin – Kesselhaus

15.11. DE Dresden – Eventwerk

16.11. DE Oberhausen – Turbinenhalle 2

17.11. DE Leipzig – Hellraiser

Kommentare

Kommentare