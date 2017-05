Mit ihrem dritten Studioalbum Misplaced Childhood erweckten MARILLION den Progressive Rock im Jahr 1985 wieder zum Leben. Das Konzeptalbum wurde das kommerziell erfolgreichste Album des britischen Quintetts und enthielt mit „Kayleigh“ und „Lavender“ zwei UK-Top-Five-Songs. Parlophone würdigt den Erfolg des Albums nun mit zwei neuen Versionen, die mit remastertem Sound und unveröffentlichten Aufnahmen aufwarten.

Misplaced Childhood (Deluxe Edition) erscheint am 21. Juli in einer 4CD/BluRay Box und in einer 4-LP-Version!

Das CD/BluRay-Set enthält das neu remasterte Originalalbum und einen 5.1. Surround Remix, der vom renommierten Producer Steven Wilson angefertigt wurde. Das Paket wird durch ein bisher unveröffentlichtes Konzert in Holland ergänzt, auf dem MARILLION das komplette Album Misplaced Childhood live spielten, sowie Demos und Raritäten zum Album, die exklusiv für diese Edition remastert wurden.

Die BluRay-Disc präsentiert eine einstündige Dokumentation zum Album und Promo-Videos zu den Singles „Lavender“, „Kayleigh“, „Lady Nina“ und „Heart Of Lothian“. Ebenfalls auf der Disc befindet sich das von Steven Wilson remixte Original-Album im 5.1 Surround Sound und das Remaster 2017 in hochaufgelösten 96kHz 24 bit. Das Set wird abgerundet durch Wilsons Surround Sound- und Stereo-Remixe von „Lady Nina“, das als B-Seite zu „Kayleigh“ erschienen war. Das gesamte Set wird in Form eines gebundenen Buchs ausgegeben, das einen 60-seitigen, bebilderten Text mit Liner-Notes des Rockjournalisten Dave Everley enthält.

Die Vinyl-Version von Misplaced Childhood (Deluxe Edition) offeriert die neu gemasterte Version des Originalalbums und das gesamte Holland-Konzert. Auf 180-Gramm-Viynl gepresst, sind die vier LPs in einer 12×12-Zoll-Box mit aufklappbarem Deckel verpackt, dazu gehört ein 24-seitiges Booklet, das unter anderem das Replikat eines Tourprogramms und einen ausführlichen Text über das Album und seine Entstehung enthält.

Und zum VÖ kommen Marillion auf Tour:

19.07. Hamburg – Große Freiheit

21.07. Berlin – Huxleys Welt

22.07. Bremen – Musical Theater

23.07. Köln – E-Werk

25.07. Frankfurt – Batschkapp

26.07. Nürnberg – Löwensaal

