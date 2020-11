Marillions Mark Kelly: veröffentlicht Video zur zweiten Single „This Time“ vom Solo-Projekt „Marathon“

Marathon nähern sich Schritt für Schritt der Ziellinie! Einen Monat vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums Mark Kelly’s Marathon, am 27. November, widmet sich die Band um Marillion’s Keyboarder Mark Kelly mit der neuen Single This Time dem Thema moderne und globale Liebe.

This Time gibt es hier zu hören:

Der Song erforscht, wie sich in der heutigen Welt Langstreckenbeziehungen ohne gemeinsame körperliche Erfahrung regelmäßig über Tausende von Kilometern erstrecken. Wenn dann sogar die Zeitzonen unterschiedlich sind, müssen diese Beziehungen entweder online gedeihen oder sie laufen Gefahr zu zerbrechen.

Es ist ein Song darüber, wie sowohl die gemeinsame als auch die getrennte Zeit wertvoll sein kann.

Dieser von den Beatles beeinflusste Pop/Rock-Song wurde vom Doves-Produzenten Dan Austin gemischt und wird von einem brandneuen und sehr farbenfrohen Musikvideo begleitet.

Zusammen mit Oliver Smith (Gesang), John Cordy (Gitarre), Pete „Woody“ Wood (Gitarre), Henry Rogers (Schlagzeug) und seinem Neffen Conal Kelly (Bass & Gitarre) setzte Mark Kelly seine Vision in die Realität um. Marillion-Bandmitglied Steve Rothery spielte zudem die Lead-Gitarre bei dem Song Puppets.

Mark Kelly’s Marathon wird als limitiertes und nummeriertes CD+DVD-Digipak (inkl. der Marathon Real World Session), LP Gatefold, CD Digipak und Digital am 27. November 2020 über earMUSIC erscheinen.

Mark Kelly’s Marathon Tracklist CD

Amelia

01. i) Shoreline

02. ii) Whistling At The Sea

03. iii) 13 Bones

04. When I Fell

05. This Time

06. Puppets

Twenty Fifty One

07. i) Search

08. ii) Arrival

09. iii) Trail Of Tears

10. iv) Brief History

DVD (The Real World Sessions)

Amelia

When I Fell

This Time

Puppets

Twenty Fifty One

