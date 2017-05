Am 26.05. erscheint das neue Album der schwedischen Roots-Rocker SIENA ROOT.

„A Dream Of Lasting Peace“ ist ein echtes Machtwerk geworden, das auf einem feinen Grat zwischen erwachsener Souveränität und kreativer Neugier balanciert und ist ein Album zum Hören, zum Fühlen, zum Träumen, zum Nachdenken…

Wir freuen uns besonders, dass die Schweden für die DEEP PURPLE Shows in Dortmund und Berlin als Support bestätigt wurden.

Neben den beiden DEEP PURPLE Shows sind SIENA ROOT zudem ab Anfang Juni für zahlreiche Headliner-Shows und Festivals in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien unterwegs.

Alle Daten im Überblick findet ihr hier:

07.06.2017 (DE) Dortmund, Westfalenhalle (w/ Deep Purple)

08.06.2017 (DE) Bielefeld, Forum

09.06.2017 (DE) Oldenburg, Cadillac

10.06.2017 (DE) Husum, Speicher

11.06.2017 (DE) Berlin, Musik & Frieden

13.06.2017 (DE) Berlin, Mercedes Benz Arena (w/ Deep Purple)

14.06.2017 (DE) Ulm, Roxy

15.06.2017 (CH) Bern, Rössli Bar

16.06.2017 (IT) Erba, Centrale Rock

17.06.2017 (AT) Linz, Kapu

19.06.2017 (AT) Wien, Arena

21.06.2017 (AT) Graz, Werkstatt Murberg

22.06.2017 (DE) München, Backstage

23.06.2017 (DE) Cottbus, Zum Faulen August

25.06.2017 (DE) Leipzig, So & So

26.06.2017 (DE) Nürnberg, Hirsch

28.06.2017 (DE) Köln, Yard Club

29.06.2017 (DE) Bensheim, Musiktheater Rex

30.06.2017 (DE) Stuttgart, Goldmarks

01.07.2017 (DE) Frankfurt/M., Das Bett

04.08.2017 (DE) Wollmerschied, Tropen Tango Festival

05.08.2017 (AT) Waldhausen, Lake On Fire Festival

11.08.2017 (DE) Plattenburg, Aquamaria Festival

12.08.2017 (DE) Dortmund, Junkyard Festival

26.08.2017 (DE) Lehrte, Zytanien Festival

Quelle: www.gordeonmusic.de