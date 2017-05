Colter Wall: Debüt Album kommt am Freitag und spielen exklusive Show Berlin am 30.05.2017

Am Freitag erscheint das Debüt Album von Colter Wall und am 30.05 ist er für ein exklusives Konzert in Berlin.

30.05. Berlin – Maze Club

Mit der Veröffentlichung seiner Debüt-EP „Imaginary Appalachia“ im Sommer 2015 setzt der damals erst 19-Jährige Colter Wall ein erstes Ausrufezeichen. Seine Konzerte werden seitdem immer besser besucht, aus kleinen Bars werden große Galas. Jetzt steht sein Debüt Album in den Startlöchern: Grammy-Gewinner Dave Cobb (u.a. Shooter Jennings, Jason Isbell, Chris Stapleton, Sturgill Simpson) hat aufgenommen und produziert.

Colter Wall wird 1996 in Swift Current, einer Kleinstadt in der mittleren kanadischen Prärie-Provinz Saskatchewan, geboren. Er wächst mit traditioneller nordamerikanischer Musik auf, taucht tief ein in das Repertoire seiner Vorgänger. Dabei passt sein tiefer Bariton genauso hervorragend zu Folk und Bluegrass wie sein entspanntes Gitarren- und Banjospiel zu den gefühlvollen Texten. Und seine Einflüsse sind nicht von der Hand zu weisen: Auf der einen Seite stehen Legenden der Vergangenheit wie Hank Williams, Robert Johnson, Bob Dylan, Johnny Cash, Townes Van Zandt und The Band Pate, auf der anderen Seite inspirieren ihn moderne Americana-Pioniere wie Shovels And Rope, Jack White, Ray Lamontagne und Shakey Graves.

Colter Wall Band:

Colter Wall – vocals and acoustic guitar

Dave Cobb – acoustic guitar

Chris Powell (Brent Cobb, Jamey Johnson) – drums

Robbie Turner (Waylon Jennings, Chris Stapleton) – pedal steel

Mike Webb (Southern Family) – piano

Quelle: www.oktoberpromotion.com

