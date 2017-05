Festivalname: Metal Frenzy Open Air 2017

Bands: Abort Once Around, Amorphis, Asator, Black Messiah, Bloodland, Born From Pain, Crushing Caspars, Desolated, Destruction, Evil Invaders, Firtan, Fleshgod Apocalypse, Gutalax, Heidevolk, Illdisposed, Krawallbrüder, Macbeth, Nailed To Obscurity, Nameless Disease, Rage, Sin Arrest, Stratovarius, Tankard, Tempest, The Unguided, Vader, Victorius, Virtue Concept, Visions of Atlantis, Völkerball

Ort: Gardelegen

Datum: 29.06. – 01.07.2017

Kosten: 66,66€ VVK inkl. Campen

Tickets unter: http://www.metal-frenzy.de/Tickets

Veranstalter: Röttger Event UG

Link: www.metal-frenzy.de

Weiter gehts! Vom 29.Juni – 01. Juli 2017 ist es wieder soweit: das vierte Metal Frenzy naht! Feiert ab und lasst die Haare kreisen!

Was erwartet euch? Neben Bands vom Top-Headliner mit großem Namen wie Amorphis oder Black Messiah bis hin zum Newcomer und echten Geheimtipps bietet euch das Gardelegener Festival eine Riesenparty in bester Lage, die einfach nur Spaß machen wird. Das Metal Frenzy Open Air findet Ihr direkt gegenüber des Erlebnisbads in Gardelegen, welches euch an heißen Tagen Abkühlung bietet.

Der Bahnhof ist zu Fuß in weniger als 20 Minuten zu erreichen – dass macht eine Anreise per Bahn oder Bus sehr einfach. Einmal angekommen auf dem Gelände, könnt ihr mit eurem Auto direkt neben der Bühne zelten. Das macht die Fußwege auf dem Festival kurz und entspannt. Da es aufgrund der Geländegröße zu Limitierung bei den Besucherzahlen kommt, wird es kein überlaufenes Gedrängel geben! Es erwartet euch familiäre Stimmung. Beim Metal Frenzy steht die Musik, der Metal, im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Und was gibt es neben Größen wie Firtan, Fleshgod Apocalypse oder Heidevolk noch zu sehen? Zum Beispiel Völkerball oder Krawallbrüder! Wer noch tiefer ins Line-Up tauchen möchte, sollte und darf das oben in den Infos tun, denn es warten wie schon erwähnt spannende Newcomer und gesetzte Größen aus den Genre Heavy, Thrash, Pagan und Death Metal.

