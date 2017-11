Marmozets: Promotag in Berlin am 23.11. zum neuen Album „Knowing What You Know Now“

„Knowing What You Know Now“ erscheint am 26. Januar und folgt auf das hoch gelobte Debüt „The Weird And Wonderful Marmozets“ der britischen Rockband, das 2014 erschien und u.a. als „Best Album“ bei den Kerrang! Awards 2015 ausgezeichnet wurde.

Zwei Songs gibt es schon jetzt zu hören. Das Ende August veröffentlichte „Play“ sowie die die brandneue Single „Habits“.

Hier könnt ihr die beiden energiegeladenen Tracks anschauen und hören!

Marmozets nahmen „Knowing What You Know Now“ zusammen mit dem legendären Produzenten Gil Norton (Pixies, Foo Fighters) im Monnow Valley Studio in Monmouthshire, Wales auf. Auf dem Album probiert sich die Band in unterschiedlichsten musikalischen Ansätzen und Richtungen aus – die Songs „Play“ und „Habits“ bieten einen exzellenten ersten Eindruck. Hier ist das komplette Tracklisting des Albums:

1) Play

2) Habits

3) Meant To Be

4) Major System Error

5) Insomnia

6) Lost In Translation

7) Start Again

8) Like A Battery

9) New Religion

10) Me & You

11) Suffocation

12) Run With The Rhythm

