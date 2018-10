Ein Mann, ein Wort: Martino Senzao.

DJ, Animateur, Ladenhüter, Tattoo-Experte, Modeberater…

Diese Liste ließe sich beliebig weiterführen, denn es gibt wenig, was er nicht tut, und es gibt noch viel weniger, was er nicht kann!

Doch von einer Sache träumt der Mann mit dem schönsten Bart Südtirols schon lange und doch fehlt es in seiner Vita: ein eigenes Musikalbum – zumindest bis jetzt!

Denn wie pflegt Martino immer zu sagen? „Machen, nicht träumen!!!“

Und genau in diesem Sinne präsentiert Martino nun sein Debütalbum Werk Eins.

Elf teils autobiografische Titel befinden sich auf dem von Chris Kaufmann produzierten Erstlingswerk.

Musikalisch – wie auch im echten Leben – verlässt Martino dabei gern eingetretene Pfade, um Neues zu probieren, aber trotzdem sich selbst treu zu bleiben.

Dabei hat er seinen eigenen musikalischen Weg gefunden.

Die Reise geht vom klassischen Deutschrock über Punkrock bis hin zu Indie.

Die dabei entstandene Mischung aus rockigen Gitarren, lauten Drums, modernen Synths, Sprechgesang sowie klarem Gesang ist – wie Martino selbst – ein Unikat mit Unterhaltungswert und vor allem Widererkennungswert.

Auch bei den mitten aus dem Leben gegriffenen Texten bleibt Martino sich selbst treu: hart, ehrlich, immer für einen Spaß zu haben und trotzdem mit Tiefgang.

Autobiografische Themen wie in Liebe Reingeballert oder So Bin Ich wechseln mit Geschichten aus dem Alltag, manchmal auch mit einer Portion Gesellschaftskritik (Im Großen Netz).

Natürlich darf bei Südtirols Tattoo-Berater Nr. 1 ein Song über diesen Körperkult nicht fehlen: Mit Tinte Bleibt liefert Martino DIE Hymne für all diejenigen, die Farbe unter der Haut tragen.

Stillstand ist und war für Martino Senzao schon immer ein Fremdwort.

Mit dem Album Werk Eins stellt er das wiederum unter Beweis – erfrischend neuartig, niemals belanglos und immer mit einer klaren Botschaft.

Die vielleicht wichtigste davon: Sich selbst und das Leben niemals zu ernst nehmen und einfach nur das machen, was dir Spaß und Freunde bringt.

Hier gibt´s das neue Video Liebe Reingeballert.

Werk Eins erscheint am 2. November 2018 über Rookies & Kings / Soulfood

www.facebook.com/martino.senza

