Massive Wagons: Einladung zum „The Curry Song Cook-Along“-Event am 18.07. und „House Of Noise“ ab heute erhältlich

Das mit Spannung erwartete fünfte Album von Lancasters Rock-Quintett Massive Wagons ist endlich da. House Of Noise ist ab heute erhältlich und das in mehreren Formaten. Auf CD sowie Vinyl, von dem es vier verschiedene Special-Editions gibt.

Das The Curry Song Cook-Along-Event findet am Samstag, 18. Juli 2020 von 20 bis 22 Uhr CEST statt.

House Of Noise kommt in beispiellosen Zeiten und darf als Symbol für Belastbarkeit und Stärke gesehen werden. Die Band trotzte dem Sturm, erfand sich neu, blieb sich aber trotzdem treu. Durch eine Reihe von virtuellen Auftritten, Webfestivals und exklusivem Social-Media-Content wie The Curry Song Cook-Along, Massive Wagons AZ und Top Tips For Fellow Musicians gelang es der Band, ihre Fans zu unterhalten und mit ihnen eine große und enge Rock Community zu bilden.

Frontmann Barry ‚Baz‘ Mills kommentiert: „Ich glaube, dies ist das Album, das wir seit zehn Jahren machen wollen. Ich bin so aufgeregt, diese Sammlung von Songs endlich zu veröffentlichen. Die harte Arbeit, die in die Release-Kampagne geflossen ist, stellt alles in den Schatten, was wir zuvor getan haben. Unsere Crew hat von Anfang an so hart gearbeitet, dass es sich großartig anfühlt in dieser Band zu sein!“

House Of Noise wurde von Medien und Fans gleichermaßen begeistert begrüßt und ist der Nachfolger des 2018er Chartstürmers Full Nelson, der in Großbritannien in die Top-20 einstieg. House Of Noise ist das fünfte Studioalbum der Band und mit Abstand ihre bisher versierteste Arbeit. Die Platte vereint alle ansteckenden Elemente, die Massive Wagons bei Fans von Rock’n’Roll mit maximaler Kraft beliebt gemacht haben – ein raues, mitreißendes Gemeinschaftsgefühl, direkt aus dem Herzen kommende Texte und eine unwiderstehliche Kombination aus Popmelodie und street-smart Hooks. Das Album enthält zwölf Tracks, die vom hochoktanigen Opener In It Together, über den hymnischen Titeltrack, den total albernen, aber urkomischen The Curry Song, das bedrohliche Hero bis hin zur bittersüßen Klage von Sad, Sad Song variieren. Die gesamte Platte ist voller Persönlichkeit und Leidenschaft und klingt wie nichts anderes. Massive Wagons haben gerade noch eine Schippe draufgelegt… und noch mehr!

Passend zur Veröffentlichung kündigt die Band an, im März 2021 in ihrer Heimat Großbritannien wieder auf Tour zu gehen. Eine dreizehn Tage dauernde explosive Headlinetour wird sie in alle großen Städte des Landes bringen. Der Ruf der Band für unterhaltsame, energiegeladene und lebensbejahende Shows ist exponentiell gestiegen. Massive Wagons haben im Lauf der Jahre unermüdlich gespielt und sich als einer der vielversprechendsten Live-Acts der Szene etabliert. Die Band sammelte eine beneidenswerte Fülle an Live-Erfahrungen, um mehrere Headlineshows auszuverkaufen und bei Festivals wie Download, Boomtown oder Camden Rocks auf der Bühne zu stehen und sich das Rampenlicht mit Künstlern wie Status Quo, Lynyrd Skynyrd, The Wildhearts und Blackberry Smoke zu teilen.

UK Tourdaten:

11.03.2021 (UK) Glasgow, Garage

12.03.2021 (UK) Sheffield, Foundry

13.03.2021 (UK) London, O2 Islington Academy

15.03.2021 (UK) Norwich, Waterfront

16.03.2021 (UK) Nottingham, Rescue Room

18.03.2021 (UK) Southend, Chinnerys

19.03.2021 (UK) Birmingham, 02 Academy

20.03.2021 (UK) Liverpool, Hangar 34

23.03.2021 (UK) Cardiff, The Globe

24.03.2021 (UK) Southampton, Engine Rooms

25.03.2021 (UK) Exeter, Cavern Club

27.03.2021 (UK) Newcastle, Riverside

28.03.2021 (UK) Manchester, Club Academy

Massive Wagons sind:

Barry ‚Baz‘ Mills – Gesang

Adam Thistlethwaite – Gitarre

Stephen Holl – Gitarre

Alex Thistlethwaite – Schlagzeug

Adam ‚Bowz‘ Bouskill – Bass