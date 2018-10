Das Grammy-prämierte Hardrock-Quartett Mastodon hat seine Rückkehr auf die Livebühnen mit einer ausgedehnten Tour durch Großbritannien und Europa bestätigt. Die Europa-Tournee beginnt am 14. Januar 2019 in Belfast/Nordirland und endet am 17. Februar in Lissabon/Portugal. Neben vier Konzerten in Deutschland beinhaltet die Tour auch eine Show in Londons renommierter Brixton Academy am 25. Januar. Unterstützt werden Mastodon bei allen Terminen von Kvelertak und Mutoid Man. Auch wird Neurosis-Mitbegründer Scott Kelly wieder mit von der Partie sein und gemeinsam mit Mastodon auftreten. Mastodon spielen am 30. Januar in Wiesbaden im Schlachthof, am 31. Januar in Hamburg im Docks, am 6. Februar in Hannover im Capitol und am 7. Februar in Oberhausen in der Turbinenhalle 2. Die UK And European Tour 2019 führt die Band nach Nordirland, England, Luxemburg, Dänemark, Belgien, Niederlande, Schweiz, Frankreich, Spanien, und Portugal.

Der allgemeine Vorverkauf für die vier Konzerte in Deutschland beginnt am Freitag, dem 26. Oktober 2018 – 11.00 Uhr. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Bereits ab Mittwoch, dem 24. Oktober 2018 – 11:00 Uhr bieten die Ticketanbieter Myticket und CTS Eventim Presales an. VIP Upgrades sind verfügbar und unter folgendem Link erhältlich: www.mastodonrocks.com/tour .

Zu Ehren des langjährigen Managers Nick John, der letzten Monat an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben ist, spenden alle Veranstalter der Tournee an eine der folgenden drei Wohltätigkeitsorganisationen, die TJ Martel Foundation, die Hirshberg Foundation für Pankreaskrebsforschung und das Pankreaskrebs-Aktionsnetzwerk. Weitere Informationen unter: mastodonrocks.com.

Als eine der international respektiertesten und einflussreichsten Heavy-Rock-Bands ihrer Generation, treiben sich Mastodon musikalisch, lyrisch sowie kompositorisch immer weiter nach vorne und sind so zu ihrem eigenen musikalischen Genre gewachsen. Das aktuelle Album der Rockband aus Atlanta Emperor Of Sand wurde für den Titel Sultan’s Curse mit dem Grammy® Award 2018 in der Kategorie „Best Metal Performance“ ausgezeichnet. Das Album Emperor Of Sand in der Kategorie „Bestes Rock Album“ nominiert. Dies markiert Mastodons ersten Grammy-Gewinn nach bisher fünf Grammy®-Nominierungen. Das Album landete auch auf Platz 1 der Metal Hammer Top 100 Alben des Jahres und Mastodon wurden bei den UK-Metal Hammer Golden Gods 2017 als Beste Liveband ausgezeichnet. Emperor Of Sand ist für die Band gleichermaßen ein kommerzieller sowie medialer Erfolg. Es ist nicht nur die dritte Veröffentlichung der Band, die sich in den Top 10 der Billboard Top 200 platzierte, sondern debütierte direkt auf Platz 1 der Billboard Rock Charts und auf Platz 1 der Physical Album Charts.

“That Mastodon are capable of channeling personal tragedies into madcap sci-fi fantasy is impressive, but on Emperor Of Sand they finally harness their musical ambitions as well.” – PITCHFORK “Their most ambitious album in years – Mastodon is one of the most beloved heavy bands on earth.” – ROLLING STONE MAGAZINE (US) “Mastodon has an innate ability to be both accessible and really friggin‘ far out at the same time.” – REVOLVER MAGAZINE “The music of Emperor Of Sand is an emotional statement in itself. Fury and invention coexist, and rage, while palpable, isn’t the sole or dominant characteristic… metal that soars with authority and intellect. Emperor Of Sand stands as another arresting work by Mastodon, which may very well be contemporary metal’s most compelling group.” – WALL STREET JOURNAL

Wie bereits angekündigt, hat Reprise Records im Rahmen der aktuellen Picture This -Serie ein paar exklusive 12 „Vinyl-Picture-Discs veröffentlicht. Brann Dailors Solo-Track „Red Death“ ist einer von 6 Songs, die in der DC Comics‘ Dark Nights: Metal: Deluxe Edition-Kollektion zu finden sind. Sie enthält ein Poster und ein 32-seitiges Comicbuch und ist weltweit auf 4.000 Exemplare limitiert. Mastodons bahnbrechendes 2014er Album Once More Round The Sun erschien im Rahmen der Picture This -Reihe als Doppel-12″ in limitierter Auflage von 2.000 Stück weltweit.

Weitere Informationen zu Mastodon unter:

www.wizpro.com | www.mastodonrocks.com | www.warnermusic.de

Kommentare

Kommentare