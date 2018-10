Am 7. Dezember 2018 wird das neue Album der schweizer Melodic Power Metal Band Pertness Metamorphosis auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 23. November 2018.

Pertness – die Band aus den Schweizer Bergen, den Berner „Highlands“, steht für eigenständigen Heavy Metal oder eben „Swiss Highland Metal“ mit vielen melodiösen-, Celtic-Folk und Thrash Elementen.

Pertness ernteten mit ihren Erfolgsalben Seven Times Eternety, From The Beginning To The End und Frozen Time sehr positive Kritiken und sind eine feste Größe in der Metalszene. Mit Metamorphosis ist nun das vierte offizielle Studioalbum der Band am Start, eine konsequente Weiterentwicklung zu den Vorgängeralben. Metamorphosis deckt wiederum die ganze Bandbreite der harten Musik ab, tolle Riffs, eingängige Melodien, und mächtig viel Power!

Coverartwork:

Jeremias Huber – https://www.artstation.com/jerry_tengu

Tracklist:

1. Metamorphosis

2. Fortress

3. Words Of Lies

4. Firestorm

5. Left Behind

6. I’m A Slave

7. Face To Face With Hell

8. Flying To The Sun

9. Waves Of Pain

10. There’s A Storm In My Mind

Total Playing Time: 38:29 min

Line-Up:

Tom Schluchter – vocals, guitars

Tom Zurbrügg – guitars

Marcel Bühler – bass

Tobi Hari – drums

www.pertness.ch/

www.facebook.com/Pertness-151615794895949/

Kommentare

Kommentare