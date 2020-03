MDD Classic: Unleashed und Grave als Re-Release neu aufgelegt

Der 27. März wird ein gutes Datum für Fans von drei absoluten Death Metal Klassikern, die es seit einigen Jahren bisweilen nur noch auf Plattenbörsen, als Gebrauchtware, über komplizierte Vertriebswege oder gar nur noch als hochpreise Importware gibt. Unter exklusiver Lizenz von Century Media wird MDD Records die Alben Shadows In The Deep und Victory von Unleashed sowie das legendäre You’ll Never See Album von Grave zu erschwinglichen Preisen weltweit zurück in die Regale der Händler bringen!

Die beiden Unleashed Alben erscheinen zudem mit je 6 Livebonustracks Live In Katowice 1995 und Live In Vienna 1993. Checkt den Händler eures Vertrauens oder ordert vorab im MDD Shop, wo es alle drei Alben auch als Bundle für 29,99 € gibt!

