Göden (ex-Winter): kündigen ihr Album „Beyond Darkness“ an

Göden sind der spirituelle Nachfolger von Winter, einer Band, die seit ihrer Gründung und ihren geschätzten Demos im Metal-Underground sehr einflussreich und hoch verehrt ist. Das neue Album Beyond Darkness ist eine lang erwartete Fortsetzung dessen, was Winter aus der Vision des Mitbegründers Stephen Flam gewesen wären. Ein vertrautes und doch unverwechselbares neues Werk, das die Schattenwelt erweitert, die Winter einst erschaffen haben.

Ein Soundtrack, der den Zuhörer auf eine dunkle und unheilvolle Reise mitnimmt. Beyond Darkness ist ein konzeptionelles Tieftauchen in wildes, unerforschtes und unbekanntes Klanggebiet. Die Geschichte hat drei Charaktere, jeder mit unterschiedlichen Symbolen: Stephen Flam als Spacewinds, die Zeit und der Raum, in dem diese Charaktere leben; Vas Kallas als NXYTA (Göttin der Nacht), Leadsänger und die Dunkelheit: Tony Pinnisi als Der Prophet von Göden, der im Namen von Göden spricht – das Licht darstellt, Keyboards spielt und einst bei Winter spielte.

Das Artwork wurde von Eva Petric, einer slowenischen Multimediakünstlerin mit Sitz in Wien, Österreich und New York, konzipiert. Eva arbeitete mit Stephen Flam zusammen und schuf ein visuelles LP/CD-Booklet.

Stephen Flam gibt dem Hörer folgendes mit auf den Weg : „I hope you enjoy this endeavor – Listen with a free and open mind… Journey now Beyond Darkness”

Beyond Darkness erscheint am 8. Mai 2020 über Svart Records/Cargo.

