Megadeth: David Ellefson veröffentlicht „Simple Truth“

David Ellefson, seines Zeichens Bassist bei den US-Amerikanern Megadeth, kündigt neue Solosingle für den 17. April an. Simple Truth spielte der Bassist mit seiner Soloband Ellefson ein und soll über alle gängigen Onlinekanäle veröffentlicht werden. Ein direkter Bandcamp-Release soll bereits eine Woche zuvor, am 10. April, über des Musikers Label Combat Records stattfinden. Bei Simple Truth handelt es sich um eine Benefiz-Single, denn alle Einnahmen aus Download und Streaming spendet der Megadeth Basser an die italienische Covid-19-Hilfe beim Roten Kreuz, die im täglichen Kampf gegen den neuartigen Virus jeden Dollar/Euro dringend benötigen. David Ellefson schrieb die Nummer gemeinsam mit Sänger Thom Hazaert während einer Tourprobe in Mailand, des Weiteren zu hören sind die italienischen Musiker Andy Martongelli (Guitar) und Paolo Caridi (Drums). Der Song soll zudem auf der kommenden Fortsetzung von Sleeping Giants in voller Länge vertreten sein.

David Ellefson äußert sich wie folgt dazu:

„Wir haben den Song tatsächlich während einer Tourprobe in Mailand geschrieben und viel davon wurde dort aufgenommen. Wir sind mit Andy in Italien vom Platinum Underground in Phoenix hin und her gegangen. Und mit unserem Mixer und Co-Ingenieur Alessio Garavello in London. Während wir alle positiv bleiben und nur beschäftigt bleiben. Es ist herzzerreißend zu sehen, was dort los ist, wenn die Zahl der Todesopfer jeden Tag steigt.

Wir haben letztes Jahr mehrere Shows in Italien auf unserer europäischen More Live With Deth Tour gespielt. Ich war gerade mit Megadeth im Februar dort. Es ist absolut verheerend zu sehen, was das Land gerade durchmacht. Die Menschen und ihre Kultur haben mich im Laufe der Jahre so willkommen geheißen. Es ist mir eine Ehre, alles zu tun, um ihnen in dieser Zeit der Not etwas zurückzugeben.“