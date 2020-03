Mekong Delta: „Tales Of A Future Past“ (Butler Records, Bertus) wird am 24.04.2020 als CD, 2-LP & digital veröffentlicht

Mit Tales Of A Future Past präsentiert das seit 1985 aktive Metal-Projekt aus Deutschland sein 11. Studioalbum. Das stilistisch äußerst komplexe und vielfältige Werk erscheint am 24.04.2020 auf Butler Records. Musikalisch bietet Mekong Delta mit Orchester-Gruppe, akustischen Elementen und Instrumentalnummern inklusive beeindruckenden Orchester-Parts neue Impulse, ohne die klassische Metal-Ausrichtung zu verlassen. Tales Of A Future Past ist pompös, vollmundig im Klang, außergewöhnlich und vielseitig in der Instrumentalisierung. Mekong Delta überzeugt mit zeitgenössischem Metall, der sowohl musikalisch als auch inhaltlich jenseits von Oberflächlichkeit und simplen Strukturen einzuordnen ist. Der Projektname Mekong Delta fußt auf den zahlreichen Massakern des Vietnamkrieges, wie beispielsweise dem MyLai-Massenmord im südvietnamesischen Sơn Tịnh Distrikt am 16.03.1968. „Diese Benennung war als Kontrapunkt zu den sich damals in der Metal-Szene exorbitant vermehrenden, vermeintlich brutalen, „Fantasy“-Namen intendiert, da die Realität stets jede ausgedachte Perversion übersteigt“, erklärt Ralf Hubert. Er ist Kopf des Projektes, dessen Besetzung seit Beginn an regelmäßig variiert. „Mittlerweile glaube ich: Jedes Album sucht sich seine Musiker selbst“, beschreibt Ralf Hubert die Bildung der aktuellen Projektbesetzung.

Hubert produzierte mit Mekong Delta neben insgesamt 11 Studioalben diverse Live-Releases, Compilations und EPs. Zudem etablierte er das Projekt zunehmend international. Neben Nachauflagen der CD-Formate, erfolgte 2016 die Veröffentlichung der ersten 4 Alben als limitierte LP-Re-Releases und das Debüt des 5. Albums Kaleidoscope auf Vinyl. Für das Tales Of A Future Past-Artwork fiel die Auswahl der Musiker auf ein Bild des Künstlers David Demaret, welches dieser zu H. P. Lovecrafts Werk Berge des Wahnsinns (At The Mountains Of Madness) von 1931 kreierte. Hier unternehmen Wissenschaftler eine Forschungsmission in die Antarktis, wo sie auf Ungeahntes stoßen, das die Zukunft der Menschheit eklatant verändern könnte. Diese Thematik passt bestens zum Album, denn Ralf Hubert zentriert seit jeher Menschen in Extremsituationen. Auch das Spannungsfeld gesellschaftlicher Veränderungen und politischer Situationen sind Gegenstände der von ihm verfassten Lyrics. Stärker als jemals zuvor, beeinflusste die akute gesellschaftspolitische Gegenwart die neuen Songs. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gegebenheiten auf globaler, wie auch europa- und landespolitischer Ebene, behandeln Songs wie A Colony Of Liar Men oder When All Hope Is Gone, das metaphorisch den Sturz eines Planeten in ein schwarzes Loch thematisiert, den weltpolitischen Status quo im Kleinen wie im Großen. Akute Krisen, deren Akteure sowie die allgemeinen momentanen Zustände sind Gegenstand der künstlerischen Auseinandersetzung.

Track-Listing

Landscape 1 – Into the Void Mental Entropy A Colony of Liar Men Landscape 2 – Waste Land Mindeater The Hollow Men Landscape 3 – Inharent When all Hope is Gone A Farewell to Eternity Landscape 4 – Pleasant Ground

Mekong Delta – Die aktuelle Besetzung:

Ralf Hubert (Bass, akustische Gitarre, klassische Gitarre)

Alex Landenburg (Drums) – 21Octayne, Cyhra, Kamelot, Luca Turilli’s Rhapsody, Universal Mind Project

Peter Lake (Gitarre) – Theory In Practice

Martin LeMar (Vocals) – Lalu, Tomorrow’s Eve

Offizielle Webseite

mekongdelta.eu

Facebook

facebook.com/mekongdeltagermany

Spotify

Apple Music