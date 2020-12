Meshuggah: kündigen Europatournee für den Winter 2021 an

Die schwedischen Extrem-Tech-Metal-Pioniere Meshuggah kündigen ihre Europa Tourneedaten für den November und Dezember 2021 an. Die Band arbeitet derzeit mit Hochdruck an dem Nachfolger zu The Violent Sleep Of Reason, das vor vier Jahren erschienen ist. Den Startschuss der Tournee geben Meshuggah am 19. November in Wien.

Special Guest (außer in Oberhausen) ist der Schweiz/Amerikanische Post Black Metal Act Zeal & Ardor.

Außerdem geben Meshuggah bekannt, dass sie am 3. Juni 2022 in der legendären Royal Albert Hall in London spielen werden!

Meshuggah – Live 2021:

19.11. A-Wien – Arena

20.11. D-München – Tonhalle

22.11. F-Lyon – Le Transbordeur

23.11. D-Wiesbaden – Schlachthof

25.11. NL-Tilburg – 013

26.11. LUX-Esch Sur Alzette – Rockhal

27.11. F-Lille – L’Aeronef

28.11. F-Paris – L’Olympia

30.11. I-Mailand – Alcatraz

01.12. CH-Zurich – Samsung Hall

02.12. D-Leipzig – Haus Auensee

03.12. D-Oberhausen – Ruhrpott Metal Meeting

05.12. UK-Bristol – O2 Academy

06.12. SCO-Glasgow – Barrowlands

08.12. UK-Manchester – Academy

09.12. UK-Nottingham – Rock City

11.12. B-Brüssel – Ancienne Belgique

12.12. D-Berlin – Columbiahalle

13.12. D-Hamburg – Große Freiheit

+

2022

03.06. UK-London – Royal Albert Hall

Der Ticket VVK startet am Freitag, 18.12

Mehr Info:

https://www.meshuggah.net/

https://www.facebook.com/meshuggah

Quelle: Nuclear Blast GbmH