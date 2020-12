Five Finger Death Punch: veröffentlichen Lyric Video zu “Bad Company (The Five Finger Dim Mak Steve Aoki Remix)”

Five Finger Death Punch haben ein neues Lyric-Videos zum Steve Aoki Remix ihres Klassikers Bad Company veröffentlicht, einem von fünf bisher unveröffentlichten Songs aus ihrem aktuellen zweiten Greatest Hits Album A Decade Of Destruction, Volume 2, welches im Oktober 2020 veröffentlicht wurde.

Seit ihrem Debüt im Jahr 2007 haben sich Five Finger Death Punch zu einer der bekanntesten Größen im Bereich der Rockmusik entwickelt und konnten bis dato über 7,5 Milliarden Streams, 22 Top-10-Singles, zehn #1-Singles und über 1 Million verkaufte Konzerttickets (allein in den letzten zwei Jahren) generieren. Jedes Album seit der Veröffentlichung ihres Debüts The Way Of The Fist wurde von der RIAA mit Gold oder Platin ausgezeichnet. Des Weiteren erhielt die Band bislang zahlreiche weitere Auszeichnungen und wurde jüngst zum Nummer #1 “Active Rock Artist Of The Year” 2020 gekürt

