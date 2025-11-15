Metal Blade Records: bringt limitierte Auflage von Merchandise-Artikeln zum Support von Erik Rutan / Mana Recording Studios auf den Markt

Metal Blade Records hat sich mit dem renommierten Künstler Vince Locke zusammengetan, um Designs für exklusive Merchandise-Artikel zu erstellen, die das Label für Erik Rutan verkaufen wird. Erik Rutan, Gitarrist bei Cannibal Corpse und bekannter Produzent bei Mana Recording Studios, hat durch den Hurrikan Helene im Jahr 2024 erhebliche Schäden erlitten.

Alle Merch-Artikel sind von Erik Rutan genehmigt und für Fans hier erhältlich. Alle gesammelten Gelder kommen direkt Erik zugute, um ihm zu helfen, Studio- und Musikausrüstung für ein neues Mana Recording Studios zu ersetzen – Ausrüstung, die Erik in den letzten zwei Jahrzehnten zur Produktion einer Vielzahl von Metal-Alben verwendet hat.

Erik Rutan – Mana Recording Studios Snap Back Hat

– Snap Back Hat Erik Rutan – Vince Locke (Signed Print) 11×17

Limitierte Auflage von 60 signierten Drucken. Vince Locke hat dieses Bild geschaffen und geschenkt, es ist sowohl von Vince als auch von Erik signiert.

– (Signed Print) 11×17 Limitierte Auflage von 60 signierten Drucken. hat dieses Bild geschaffen und geschenkt, es ist sowohl von als auch von signiert. Erik Rutan – Mana Recording Studios T-Shirt

– T-Shirt Erik Rutan – Vince Locke Original Design T-Shirt

Erik Rutan ist eine der legendärsten und vielseitigsten Kräfte im Extreme Metal. Er ist nicht nur bekannt für sein beeindruckendes Gitarrenspiel und Songwriting in legendären Bands wie Hate Eternal, Morbid Angel und Cannibal Corpse, sondern auch als produktiver Produzent und Gründer von Mana Recording Studios, wo er über Jahrzehnte den Sound des Death Metal geprägt hat. Bekannt für seine Präzision und Intensität im Studio, ist Rutan ein anspruchsvoller Produzent mit einem Gespür für Brutalität und Nuancen.

Im Jahr 2019, nach Jahren der Zusammenarbeit, begann Rutan mit Cannibal Corpse als Tour-Gitarrist zu touren und trat 2021 als Vollzeit-Gitarrist bei, wobei er sein Aufnahme-Debüt als Mitglied mit Violence Unimagined und Chaos Horrific feierte. Er steuerte Rhythmus- und Leadgitarre sowie Songwriting für jeweils drei Tracks bei und war zudem für Produktion, Engineering und Mixing der Alben verantwortlich – was ihm breite Anerkennung einbrachte.

Trotz seiner Verpflichtungen bei Cannibal Corpse bleibt Rutan Hate Eternal und Mana Recording Studios treu. „Hate Eternal is my life’s work„, sagte er gegenüber Premier Guitar. „And producing-that’s where I channel a different part of my creativity. I want to help bands create the best version of themselves.“ Mit einem Erbe, das sich über mehrere Rollen und Generationen erstreckt, definiert und redefiniert Rutan weiterhin den Sound des Extreme Metal – sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen im Studio.

Mehr Informationen zu Erik Rutan und Mana Recording Studios:

https://www.metalblade.com/erikrutan

https://www.manarecording.com