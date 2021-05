Metal-Brüder: neue Livestream-Serie startete am letzten Freitag

Spätestens seit im Frühjahr 2020 der ungebetene Gast aus China zu Besuch kam und die komplette Kultur- und Veranstaltungsbranche von heute auf morgen lahmlegte, sind Livestreams in aller Munde und schießen wie Pilze aus dem Boden, … äh, dem Netz. Die in Echtzeit übertragenen Sendungen, die auch zeitversetzt angesehen/gehört werden können, gibt es mit jedem nur erdenklichen Inhalt, doch uns interessieren natürlich in erster Linie Konzert-Livestreams oder auch Talk-Livestreams, solange es nur um den von uns bevorzugten Krach geht.

Womit wir auch gleich im Achertal in der Ortenau gelandet sind, von wo ab letztem Freitag die neue Livestream-Serie Metal-Brüder gestartet wurde. Hinter der Idee, denn vielmehr war es ja bis dahin noch nicht, stecken Bruder Tom und Bruder Stef, zwei Kumpels, die bereits seit den 1980er-Jahren ihr Unwesen in der Regio-Metal-Szene und weit darüber hinaus treiben. Zumindest über Bruder Tom könnte der eine oder andere hier bei Time For Metal schon einmal gestolpert sein, denn er ist mit dem ASV-Urloffen Veranstalter der Monsters Of Cover-Konzertreihe und der Ortenauer Onkelz Nacht in Urloffen, über die wir hier schon das eine oder andere Mal berichtet haben. Die Brüder im Metal-Geiste leben den Krach und lassen euch in Zukunft teilhaben. Was im Metal-Brüder-Livestream tatsächlich noch alles passieren soll, wissen wir nicht, aber es geht natürlich um Metal, Bier, Metal, Freundschaft, Metal, Wein, Metal, Anekdoten, Metal, Bands, Metal, News, Metal, Konzerte, Metal, Alkohol, Metal, Metal, Metal … und nichts als Fucking-Metal.

Zum ersten Mal gingen die Metal-Brüder am 21. Mai 2021 um 19:30 Uhr live aus einem kleinen Studio in Kappelrodeck online und die folgenden 66 Minuten wurden zunächst einmal dazu genutzt, um sich selbst ausführlich vorzustellen. Ihr erfahrt, wie Stef und Tom zum Metal kamen wie die Jungfrau zum Kinde und besonders jetzt, in der äußert konzertarmen Corona-Pandemie, schwelgen die beiden Metalheads, die übrigens beide in voller Kampfmontur (Kutte & Bier) vor der Kamera sitzen, in Erinnerungen. Es geht um musikalische Vorlieben, erste Alben, frühere Platten-Dealer und Metal-Clubs der Region, Konzerterlebnisse und die Anfänge des Monsters Of Cover. Nun ja, wer kennt das aktuell nicht, irgendwie leiden wir momentan ja alle unter Konzert- und Festivalentzug. Nach gut 23 Minuten wird dann mit Michael Müller, Metalfan und Musiker (Basement Prophecy, ex-Srained) aus Saarbrücken, der erste Talk-Gast der Livestream-Serie zugeschaltet. Doch ich will nicht zu viel vorwegnehmen, denn die erste Metal-Brüder-Folge ist natürlich noch online und ihr habt die Möglichkeit, euch eine Hopfenkaltschale aufzumachen und euch das Ganze anzuschauen.

https://www.youtube.com/watch?v=dpmt6Jcnp-w

Zum Schluss gibt es noch etwas Werbung in eigener Sache, denn obwohl der ganze Livestream für euch umsonst ist, ist das alles nicht so ganz ohne Unkosten umzusetzen und so wird aktuell der Metal-Brüder-Shop für euch gefüllt. Momentan könnt ihr euch da mit Metal-Brüder Shirt und Caps eindecken, doch ein eigenes Metal-Brüder Metal-Metal-Lagerbier ist offenbar in Arbeit und wurde schon probegekostet. Auch die Kooperationspartner Metality und Time For Metal bleiben natürlich nicht unerwähnt.

Den nächsten Livestream mit Stef und Tom gibt es übrigens am 28. Mai 2021 um 19:30 Uhr auf YouTube und Twitch. Bis dahin sollen dann auch die ersten Kinderkrankheiten wie schlechter Sound, Verzögerungen und vor allem der badische Dialekt ausgemerzt werden. Gebt es euch!

https://www.youtube.com/watch?v=dpmt6Jcnp-w

https://www.twitch.tv/metal_brueder