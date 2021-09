Michael Schinkel’s Eternal Flame: veröffentlichen Video/Single

Bereits mit ihrem 2018er Comeback-Album Smoke On The Mountain legten Eternal Flame die Messlatte hoch. Doch ihr neues Werk Gravitation übertrifft seinen Vorgänger in Sachen Songwriting, Performance und Virtuosität. Klassischer Heavy Metal trifft auf eingängige Rocksongs und neoklassische Melodien – alles getragen von Michael Schinkels brillanter Gitarre und unvergleichlicher Stimme. Außerdem an Bord sind Helmut Kohlpaintner (Keyboards), Thomas Keller (Bass) und der neue Drummer Tommy Wagner. Gemeinsam liefert man mit den Gastsängern Mark Boals und Göran Edman herausragende Leistungen ab. Lyriker Timothy Touchton (Go For Gold – Olympic Games Seoul 1988, Sail Away – Joe Cocker, zahlreiche Top-40-Hits) ist für den Großteil der Texte verantwortlich.

Das Resultat ist ein spannendes, zeitloses Album mit hoher Halbwertzeit.

Lasst Euch begeistern!

Jetzt gibt’s das neue Video Damien zu gucken:

Zu hören gibt’s den Song natürlich auf allen digitalen Plattformen.

Direction and Production Management: Michael Schinkel

Camera: Luca Tiziani, Joe Siegl / Alexander Hupp (Assistant)

Lights & Effects: Dan Wumbaba

Film Editing: Michael Schinkel

Additional Film: Pixabay GmbH – Berlin

Film Location: Deutsches Theater München

Special Thanks to Georg Kleesattel and Max Schuster

Mehr zu Graviation: