Die Death-Thrasher Mindreaper veröffentlichen einen Videoclip zum Song New Age Tyranny. Das dazugehörige Album Mirror Construction ist seit dem 08. Juni im Handel. Mirror Construction (…A Disordered World) wurde mit Andy Classen im StageOne Studio aufgenommen und dokumentiert, wie stark die Band sich seit ihrem Debüt entwickelt hat. Der Videoclip zu New Age Tyranny wurde in 4K-Qualität aufgenommen, und stellt den ersten Videoclip der Band überhaupt dar.

