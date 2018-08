Am 31. August veröffentlichen Betontod ihr neues Studioalbum VAMOS!, das in der Deluxe-Edition inklusive der Bonus-CD Trinkhallen Hits Vol.1 erscheint. Vorab erscheint am 3. August die zweite Single Boxer, zu dem die fünf Punk Rocker jüngst einen originellen Videoclip mit Star-Beteiligung gedreht haben. Tatort war die Ritze in Hamburg, wo Betontod Sänger Oliver Meister gegen Profiboxer Graciano „Rocky“ Rocchigiani in den Ring steigen durfte und ordentlich vermöbelt wurde. „Der Oliver hat ein großes Herz und hat nicht gekniffen“, freut sich der Welt- und Europameister. „Der Song gefällt mir sehr gut, ich hab dabei sogar ein wenig Gänsehaut bekommen“.

Eine Vorschau zum Video mit kurzen Making-Of gibt es hier:



