Bauhaus Live: Orcus Patera, Sober Truth und Mindreaper am 25.11.2022 in Troidsorf (Vorbericht)

Eventname: Bauhaus Live

Bands: Orcus Patera, Sober Truth, Mindreaper

Ort: Jugendzentrum Bauhaus, Pfarrer-Kenntemich-Platz 29, 53840 Troisdorf

Datum: 25.11.2022

Kosten: 5,00 Euro

Genre: Blackened Death Metal, Progressive Groove Metal, Thrash Metal, Death Metal

Besucher: ca. 100

Veranstalter: Taktart

Link: https://www.facebook.com/events/386906493257628?ref=newsfeed

Am 25.11.2022 beginnt mit Sober Truth, Orcus Patera und Mindreaper die legendäre Klassenfahrt im Rahmen der Bauhaus Live Eventserie in Troisdorf, bevor man am nächsten Tag im Schwarzen Bären in Worms einfährt.

Orcus Patera ist nicht nur eine rätselhafte Region auf dem Mars. Orcus Patera ist auch eine rätselhafte Blackened Death Metal Band aus Mainz. Im Dezember 2017 wurde die CD mit dem Titel Schattenmarsch veröffentlicht. Zum Album Schattenmarsch durfte ich eine Rezension machen (hier geht es zur Rezension). Ihre Musik ist düster, morbide und anziehend zugleich. Einflüsse anderer Metalgenres werden ebenfalls in ihrer Musik verarbeitet, sodass man hier vom Genre Enigmatic Marsianic Blackened Death Metal sprechen kann. Orcus Patera werden eine Woche vorher ihre neue EP veröffentlichen, die sie in Worms mit am Start haben werden.

Die Siegburger Sober Truth braucht man im Kölner/Bonner Raum und darüber hinaus wohl niemandem mehr vorzustellen. Alle schreien nach Eigenständigkeit und Diversität in der Musikszene. Hier ist sie, die „Eigenständigkeit Deluxe“ und die hat den Namen Sober Truth. Die nüchterne Wahrheit spielt seit 14 Jahren mit einer nie unterbrochenen Leidenschaft auf vielen Bühnen deutschlandweit. Letztes Jahr wurden sie von den WDR2-Hörern zur besten Band im Westen gewählt. Im September 2021 haben die Groove Metaller ihr neues Werk Laissez Faire, Lucifer! [ lɛseˈfɛʀ, ˈluːsɪfə(r)!] (hier) Corona zum Trotz erfolgreich mit ausgesprochen guten Kritiken unter die Fans gebracht und damit ein Zeichen gesetzt.

Die Wetzlarer Mindreaper können auf eine langjährige Banderfahrung zurückgreifen und stehen für melodischen Death/Thrash Metal. Zu den Höhepunkten der Band zählt wohl unzweifelhaft eine Supporttour mit Six Feet Under (2016). Weitere Höhepunkte sind eine Headliner-Tour durch Russland (2017), die sie bis Sibirien führte. Eine weitere Tour führte sie 2018 in die Tschechische Republik, nach Polen und die Slowakei. Ihr zweites Album mit dem Titel Mirror Construction (…A Disordered World) veröffentlichten sie im selben Jahr. Die gesamte Produktion, Mastering und Recording übernahm niemand Geringeres als Andy Classen (Holy Moses, Richthofen, Seelen Walzer). Ein weiteres Album steht in den Startlöchern.

Freut euch zusammen mit Time For Metal, die drei Bands endlich wieder auf Klassenfahrt anzutreffen!

