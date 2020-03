Mittelalterliches Phantasie Spektakulum: Der Drache bleibt (noch) stur

Hier das Statement von Gisbert „Gisi“ Hiller:

Auch im Zwangsurlaub in Namibia denkt Der Drache daselbst natürlich an seine geliebten MPS Fans.

Niemand von unseren treuen MPS Fans soll finanziell leiden unter der bislang unvorstellbaren Corona Situation in Europa.

Das MPS kümmert sich um seine Gäste- IMMER- auch aus dem nun folgenden Zwangsurlaub in Afrika heraus.

Wir werden kein einziges MPS absagen !

Wenn man uns verbieten sollte Anfang Mai unsere MPS Termine in Säckingen oder Weil durchzuführen, dann dürft Ihr mit Euren VVK Karten von Säckingen und Weil 1 wahlweise unsere MPS Termine in Weil 2 oder in Speyer besuchen

Wenn man uns verbieten sollte unsere MPS in Rastede oder Hohenwestedt durchzuführen, dann dürft Ihr mit Euren VVK von Rastede oder Howe wahlweise unsere MPS Termine in Bückeburg, Köln oder Luhmühlen besuchen

Also bitte keine Panik, das MPS und Der Drache daselbst sorgen für Euch, auch in dieser außergewöhnlichen Krisensituation

Und auch für die MPS Jahreskarten Käufer werden wir sorgen!

Werden uns die Behörden eins, zwei, drei oder vier MPS im Mai verbieten, dann dürft Ihr mit Euren MPS Jahreskarten 2020 ein oder zwei oder drei oder vier Wochenenden des genialen PLWM in Dortmund besuchen- natürlich KOSTENLOS

Das MPS steht immer an der Seite seiner phantastischen Fans, auch in dieser einzigartigen Corona Krisen Situation und auch jetzt, wo Der Drache daselbst zu weiteren 30 Urlaubstagen in Namibia gezwungen wird!!

Ruhig bleiben, keine Panik, nicht durchdrehen, abwarten und irgendwann wird alles wieder besser und wieder normal

Der Drache daselbst und das MPS sind an Eurer Seite- IMMER

Gisi aus dem Norden Namibias

PS

Und weil das Coronavirus ja kein Alkohol mag, werden wir ihn auch im Sommer mit Alkohol bekämpfen

Jeder VVK Karten Käufer für Säckingen, Weil 1, Rastede und Howe bekommt auf dem MPS wo er seine VVK Karte dann einsetzen wird wahlweise eine Flasche Odin Trunk oder Mjedpiirr- oder ne Buddel Wasser wenn gewünscht

Saufen gegen den oder das Virus – wir machen mit