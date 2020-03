The Quireboys mit der Amazing Disgrace World Tour am 15.04.2020 im Das Bett, Frankfurt Am Main (Vorbericht)

Event: Amazing Disgrace World Tour

Band: Quireboys

Ort: Das Bett, Frankfurt

Datum: 15.04.2020

Kosten: 29,50 € VVK, 32,00 € AK

Genre: Rock ’n‘ Roll, Hardrock, Glam Rock

Links: https://quireboys.com/

https://bett-club.de/

Das Bett in Frankfurt hat es mal wieder geschafft und eine weitere hochkarätige Band zu sich geholt. Die Quireboys aus England sind am 15.04.2020 (soweit das bis dahin bestätigt bleibt) in dem angesagten Liveclub. Die 1984 im Marquee Club gestartete Karriere der Quireboys, damals nannten sie sich noch The Choirboys, basierte auf einer Mischung aus Rhythm ’n’ Blues und Hardrock und einer stetig anwachsenden Fangemeinde. Keine Geringere als Sharon Osbourne, Ehefrau des guten Ozzy, übernahm dann das Management und so wurden Tourneen mit Guns n’ Roses, Rolling Stones oder auch Bon Jovi absolviert und vergrößerten den Bekanntheitsgrad der Band ungemein.

Bis heute haben die Jungs bereits zwölf Alben veröffentlicht, darunter eins namens White Trash Blues, auf dem sie bekannten Blues Nummern huldigen. Die 2019 erschienene, bis dato letzte Platte Amazing Disgrace, ist auch der Namensgeber der aktuellen Tour und wird im Das Bett, zumindest in Auszügen, gespielt. Wer Spike, Guy, Keith und Paul mit einer explosiven Rock ’n‘ Roll Show erleben möchte, kann sich an den bekannten Vorverkaufsstellen zum Beispiel hier: http://www.bett-club.de eine Karte besorgen oder er nimmt auf der Seite Time For Metal an der stattfindenden Verlosung teil. Zwei glückliche Gewinner können sich dann über jeweils zwei Karten freuen. Viel Glück dabei!