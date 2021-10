Mono Inc.: präsentieren „Run For Your Life (Single Edit)“

Heute Abend um 20 Uhr feierte das Video zur neuen Mono Inc.-Single Run For Your Life Premiere auf YouTube.

Ab morgen wird die Single auf allen digitalen Plattformen verfügbar sein.

Run For Your Life (Single Edit) ist die erste Single der für den 10.12. angekündigten Platinum Edition des #1-Albums The Book Of Fire. Der Song wird am 01.10.2021 zusammen mit einem brandneuen Musikvideo veröffentlicht.

Die Heilerin Aellin wurde als Hexe enttarnt, sie soll brennen. Das Volk jagt sie unermüdlich und sie rennt verzweifelt um ihr Leben. Wird sie es schaffen, der Inquisition zu entkommen? Fast schon spürbar packt der Song die Zuhörer von der ersten Sekunde an und lässt ihn zusammen mit Aellin um ihr Leben rennen.

The Book Of Fire Tour 2022:

Präsentatoren: EMP, SLAM, Musix, SonicSeducer,NoCut Entertainment & Devils@Work

Support: Lacrimas Profundere, Manntra

06.01.22 Kiel – Die Pumpe

07.01.22 Hamburg – Sporthalle

08.01.22 Berlin – Columbiahalle

09.01.22 Hannover – Pavillion +++SOLD OUT+++

14.01.22 Oberhausen – Turbinenhalle

15.01.22 Stuttgart – Im Wizelmann +++SOLD OUT+++

16.01.22 Wiesbaden – Schlachthof

21.01.22 Leipzig – Haus Auensee +++SOLD OUT+++

22.01.22 Nürnberg – Löwensaal

23.01.22 München – Backstage Werk

31.03.22 Saarbrücken – Garage

01.04.22 Würzburg – Posthalle

02.04.22 Memmingen – Kaminwerk

08.04.22 Magdeburg – Factory

09.04.22 Dresden – Schlachthof

10.04.22 Erfurt – HSD

16.04.22 Potsdam – Waschhaus

17.04.22 Görlitz – L2 Club

22.04.22 Bremen – Aladin

23.04.22 Braunschweig – Westand

24.04.22 Rostock – Moya

29.04.22 Osnabrück – Rosenhof

30.04.22 Köln – Live Music Hall

Tickets: https://bit.ly/3h9v0vh

Festivals 2022:

04.06.2022 Siegen – KulturPur

21.07.2022 Cuxhaven – Deichbrand

22.07.2022 Mühltal – Frankenstein Kultursommer

23./24.07.2022 Köln/Tanzbrunnen – Amphi Festival

More dates tba

https://mono-inc.com/home/

https://www.facebook.com/monoinc/