Mono Inc.: Single „Just Because I Love You (Black Version)“ erscheint am 30.10.

Am 30.10.2020 erscheint mit Just Because I Love You (Black Version) die erste Single der epischen Balladen-Compilation Melodies In Black von Mono Inc., die am 27.11.2020 veröffentlicht wird!

Mono Inc. freuen sich, diesen ganz besonderen Song, den die Band für Melodies In Black komplett neu aufgenommen hat, mit einem neuen und sehr tiefgehenden Musikvideo präsentieren zu können.

Hier ist der PreSave-Link zu Spotify: https://orcd.co/justbecauseiloveyou

Just Because I Love You wurde auf dem 2007 erschienenen zweiten monumentalen Mono Inc.-Album Temple Of The Torn veröffentlicht und sorgte schon damals bei den Hörern für wahre Gänsehautschauer. Für ihre erste Balladen-Compilation Melodies In Black haben Mono Inc. den Song komplett neu aufgenommen.

Die düstere Ballade erzählt von einem Mann, der seine Angebetete so sehr liebt, dass er sie am Ende erstickt. Wie kaum ein anderer vermag es Lyrik-Magier Martin Engler seine Zuhörer in diese tragische Geschichte eintauchen und miterleben zu lassen. Die düstere Handlung von Just Because I Love You kleidet er dabei scheinbar spielerisch in ein auf den ersten Blick strahlendes Gewand, welches erst nach mehrmaligem Hören sein wahres, grausames Gesicht zeigt.

Hier könnt ihr Melodies In Black vorbestellen: https://mono-inc.com/shop/melodies-in-black

Linkfire https://MonoInc.lnk.to/MelodiesInBlack

The Book Of Fire Tour 2021:

Präsentatoren: EMP, SLAM, Musix, Sonic Seducer, NoCut Entertainment & Devils@Work

Support: *Lacrimas Profundere, ** Manntra

22.04.21 Osnabrück – Rosenhof

23.04.21 Leipzig – Haus Auensee

24.04.21 Magdeburg – Factory

29.04.21 Hannover – Pavillon

30.04.21 Dresden – Alter Schlachthof

01.05.21 Rostock – Moya

02.05.21 Kiel – Die Pumpe

06.05.21 Bremen – Aladin

07.05.21 Hamburg – Sporthalle

08.05.21 Berlin – Columbiahalle

12.05.21 Erfurt – HSD

13.05.21 Braunschweig – Westand

14.05.21 Oberhausen – Turbinenhalle

15.05.21 Wiesbaden – Schlachthof

16.05.21 Stuttgart – Im Wizemann

21.05.21 Siegen – KulturPur

22.05.21 München – Backstage Werk

23.05.21 Nürnberg – Löwensaal

27.05.21 Saarbrücken – Garage

28.05.21 Memmingen – Kaminwerk