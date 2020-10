Mono Inc.: veröffentlichen mit „Melodies In Black“ eine Balladen-Compilation der ganz besonderen Art

Am 27.11.2020 erscheint eine Compilation der ganz besonderen Art. Auf Melodies In Black haben Mono Inc. alle ihre Balladen auf einem Doppelalbum zusammengetragen und zum Teil sogar komplett neu aufgenommen. Zusätzlich enthält das Album einen brandneuen Song!

Melodies In Black entführt den Zuhörer auf eine romantische, musikalische Zeitreise durch die komplette Diskografie von Mono Inc. und lädt dabei zum Träumen, Nachdenken, Genießen und zum „zur Ruhe kommen“ ein. Insgesamt 34 Titel haben es auf diese herzerwärmende Compilation geschafft, darunter sogar der bisher unveröffentlichte Song Scared, eine tiefgehende Klavierballade von Lyrikmagier Martin Engler.

Und nicht nur das, denn die Band hat darüber hinaus altbekannte und von den Fans liebgewonnene Klassiker wie Life Hates You und Just Because I Love You komplett neu aufgenommen. Auch der Publikums-Liebling An Klaren Tagen wurde in der gefühlvollen Duett-Version mit Schlagzeugerin Katha Mia ganz neu im Studio aufgenommen, den das Quartett bei den drei exklusiven The Raven Flies Again-Konzerten im August 2020 gespielt hat. Mastermind Martin Engler leitete diesen besonderen Song mit den Worten „Wie viel Nähe braucht ein Mensch?“ ein und berichtete von Erna, die während der Corona-Pandemie in einem Altenheim an Einsamkeit starb.

Melodies In Black ist also nicht nur eine Balladen-Sammlung, sondern dürfte durch die neu arrangierten Songs, sowie den neuen Track die Herzen der Fans höherschlagen lassen.

Neben dem Doppelalbum, das in einem hochwertigen Digipak erscheinen wird, wird es außerdem eine limitierte Fanbox geben, die neben vielen besonderen Items, wie z.B, einem Räucherstäbchenhalter, auch ein exklusives Buch mit von Martin selbst geschriebenen Übersetzungen aller englischen Titel beinhaltet.

Ihr könnt das Doppelalbum und die Fanbox hier vorbestellen:

https://www.mono-inc.com/shop/de/mono-inc-melodies-in-black-2-cd

https://www.mono-inc.com/shop/de/mono-inc-melodies-in-black-limited-fan-box

The Book Of Fire Tour 2021:

Präsentatoren: EMP, SLAM, Musix, Sonic Seducer NoCut Entertainment & Devils@Work

Support: *Lacrimas Profundere, ** Manntra

22.04.21 Osnabrück – Rosenhof

23.04.21 Leipzig – Haus Auensee

24.04.21 Magdeburg – Factory

29.04.21 Hannover – Pavillon

30.04.21 Dresden – Alter Schlachthof

01.05.21 Rostock – Moya

02.05.21 Kiel – Die Pumpe

06.05.21 Bremen – Aladin

07.05.21 Hamburg – Sporthalle

08.05.21 Berlin – Columbiahalle

12.05.21 Erfurt – HSD

13.05.21 Braunschweig – Westand

14.05.21 Oberhausen – Turbinenhalle

15.05.21 Wiesbaden – Schlachthof

16.05.21 Stuttgart – Im Wizemann

21.05.21 Siegen – KulturPur

22.05.21 München – Backstage Werk

23.05.21 Nürnberg – Löwensaal

27.05.21 Saarbrücken – Garage

28.05.21 Memmingen – Kaminwerk

European Dates:

29.05.21 CH Pratteln – Z7

30.05.21 IT Mailand – Dagda Club

01.06.21 ESP Barcelona – La Nau

05.06.21 NL Enschede – Metropool

Linkfire: https://MonoInc.lnk.to/MelodiesInBlack

Homepage: https://mono-inc.com/home/

Facebook: https://www.facebook.com/monoinc/

Youtube: https://www.youtube.com/user/monoinc

Instagram: https://www.instagram.com/monoinc.official/

Twitter: https://twitter.com/mono_inc

Spotify: https://spoti.fi/2Hpa4y9