Motorjesus: veröffentlichen vierte Single & Video „Return To The Badlands“

Nach dem kraftvollen Titeltrack Streets Of Fire legen die deutschen Heavy Rocker Motorjesus mit der nächsten Single nach: Return To The Badlands ist ab sofort überall digital verfügbar – inklusive eines brandneuen Musikvideos, das erneut visuell die volle Energie des Songs einfängt.

Mastermind Chris sagt dazu:

„Die 4. Single Return To The Badlands ist für uns ein klassischer Motorjesus Track mit Betonung auf unseren Hard Rock Roots der guten alten 80er – Bierdosen aufmachen, Volumen aufdrehen und viel Spaß damit!“

Mit Return To The Badlands liefern Motorjesus einen weiteren kompromisslosen Nackenbrecher, der ihre unverwechselbare Mischung aus dreckigem Rock’n’Roll, klassischem Metal und einer ordentlichen Portion Punk-Attitüde zelebriert. Der Song ist ein weiterer Vorgeschmack auf das kommende Album Streets Of Fire, das am 18. Juli 2025 über Reaper Entertainment erscheinen wird.

Produziert von Metal-Ikone Dan Swanö (Opeth, Edge Of Sanity, Dissection), bietet das Album 13 druckvolle Tracks irgendwo zwischen High-Speed-Rock’n’Roll, Heavy Metal und 80s-Vibes – der Soundtrack für Vollgasfahrer und Headbanger zugleich!

Im Herbst 2025 gehen Motorjesus mit dem neuen Album auf große Streets Of Fire Tour – inklusive Clubshows und Festivalbühnen in ganz Deutschland: