Mushroomhead: veröffentlichen neues Studioalbum „Call The Devil“ am 09.08.2024 via Napalm Records

Nach dem Erfolg ihres achten Studioalbums und Napalm Records Debüts A Wonderful Life (2020) kehren die Horror-Ikonen Mushroomhead zurück und veröffentlichen am 09. August 2024 ihr neuntes Studioalbum Call The Devil via Napalm Records.

Nach einer zwölfjährigen Pause ist Gitarrist Dave „Gravy“ Felton auf Call The Devil wieder zu hören und verleiht zwei der neuen Tracks seine unverkennbaren Skills. Felton hat in der Vergangenheit auf mehreren wegweisenden Alben von Mushroomhead mitgewirkt und gilt durch seine Arbeit an Klassikern wie Along The Way, Sun Doesn’t Rise und The Dream Is Over als einer der prägendsten Songwriter. Call The Devil wurde erneut von Mastermind und Drummer Skinny produziert und von Matt Wallace (Faith No More, 3 Doors Down) gemischt, der bereits für das Kultalbum XIII mit der Band zusammengearbeitet hat. Gemastert wurde Call The Devil von Jacob Hansen, der für seine Arbeit mit Größen wie Volbeat, Epica und Arch Enemy bekannt ist.

Die vergangenen Freitag veröffentlichte Single Fall In Line wird von einem bizarren Musikvideo untermalt und bietet einen ersten Einblick in die neuen Masken der Band, die von Jordan Patton und Gitarrist Joe Gall entworfen und modelliert wurden. Der Track überzeugt mit einer unablässigen Alt Metal-Attitüde, Industrial-Einschüben und eindringlichen Keys, die sowohl brutale als auch melodische Klänge der beiden Sänger Scott Beck und Jackie LaPonza in Einklang bringt.

Mushroomheads Mastermind Steve „Skinny“ Felton zu Fall In Line:

„Was mir am Video für Fall In Line am meisten Gefällt, ist die Art und Weise, wie die Farbe rot integriert wurde. Fall In Line war eigentlich der letzte Song, den wir für die LP aufgenommen haben. Er entstand ziemlich schnell und ist ein mitreißender, aggressiver und unterhaltsamer Track.”

Seht euch das offizielle Musikvideo für Fall In Line hier an:

Mit dem Einstieg auf Platz 2 der US Current Hard Music Albums-Charts und Platz 8 der Current Rock Albums-Charts sowie das Debüt der ersten Sängerin der Band, Jackie LaPonza, präsentierte Mushroomhead auf A Wonderful Life eine Reihe neuer, eingängiger und kraftvoller Hymnen, die von Loudwire als „künstlerischer Durchbruch“ bezeichnet wurden. Mit ihrem neunten Studioalbum führen sie ihren Erfolg fort!

Der düstere Opener Eye To Eye zieht die Hörer*innen mit heulenden Sirenen und Gravys groovenden Riffs direkt in die bizarre Welt von Mushroomhead, die bereits hier demonstrieren, welche Durchschlagskraft sie mit Call The Devil an den Tag legen. Dazu glänzen die perfekt ausbalancierten Vocals von Scott Beck und Jackie LaPonza, die Melodie und Härte miteinander vereinen. Songs wie Emptiness, UIOP (A Final Reprieve) und Hallelucination überzeugen durch Experimentierfreude, während Prepackaged, Hideous, Torn In Two erbarmungslosen Hardcore liefern. Das düstere We Don’t Care, das von Gitarrist Gravy geschrieben wurde, besticht mit seinem Ohrwurm-Potential und durch die beeindruckende Performance der beiden Sänger*innen. Zweifellos verspricht dieser Song, ein absolutes Live-Highlight zu werden. Tracks wie Decomposition, Grand Gesture und Shame In A Basket rücken Bassist/Keyboarder Ryan „Dr. F“ Farrell ins Rampenlicht und brillieren außerdem durch dreistimmige Gesangseinlagen während das abschließende Doom Goose die Hörer*innen weiter in die extravagante Welt von Mushroomhead führt.

Steve „Skinny“ Felton zum Albumtitel:

„Wir haben mit ein paar verschiedenen Albumtiteln herumgespielt und anscheinend war Shout At The Devil bereits vergeben… also dachten wir, wir versuchen es mit Calling.“

Das neue Studioalbum untermauert noch einmal eindrucksvoll, dass sich die US-Kombo mehr als 30 Jahre nach ihrer Gründung innovativer denn je präsentiert. Dabei verlieren Mushroomhead zu keiner Zeit ihren Trademark-Sound und ihre Bildsprache aus den Augen. Call The Devil ist surreal, fesselnd und durchweg aufregend – ein absolutes Muss! Call The Devil vorbestellen: hier

Call The Devil – Tracklisting:

1. Eye To Eye

2. Fall In Line

3. Emptiness

4. We Don’t Care

5. UIOP (A Final Reprieve)

6. Prepackaged

7. Decomposition

8. Grand Gesture

9. Hallelucination

10. Hideous

11. Torn In Two

12. Shame In A Basket

13. Doom Goose

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Call The Devil wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

– 2-LP Gatefold Marbled Red/Black Die Hard Edition mit 12“ Vinyl und Booklet, Slipmat, Record Butler, A4 Artprint (limitiert auf weltweit 400 Exemplare)

– 1-CD Digisleeve, Booklet + Call The Devil T-Shirt Bundle

– 2-LP Gatefold Black

– 1-CD Digisleeve

– Digital Album

Um die Veröffentlichung von Call The Devil zu feiern, werden Mushroomhead auf ausgedehnte Tour gehen. Hier findet ihr die gesamten Daten:

EU/UK-Tour

09.08.24 DE – Bochum / Rockpalast *

10.08.24 FI – Kotka / Dark River Festival

11.08.24 UK – Southampton / The Engine Rooms * / **

12.08.24 UK – Birmingham / O2 Institute2 * / **

13.08.24 UK – London / O2 Academy Islington * / **

14.08.24 NL – Haarlem / Patronaat * / **

15.08.24 DE – Sulingen / Reload Festival

16.08.24 CZ – Moravsky Krumlov / Rock Castle

17.08.24 PL – Warsaw / Proxima *

18.08.24 PL – Krakow / Kwadrat *

19.08.24 DE – Berlin / Cassiopeia *

+ Special Guest Dymytry **

+ Support Silenzer *

US-Tour 2024

mit Upon A Burning Body, There Is No Us und Mind Incision

04.10.24 NY – Buffalo / Rec Room

05.10.24 NH – Hampton Beach / Wally’s

06.10.24 MA – Worcester / Palladium Upstairs

08.10.24 VA – Leesburg / Tally Ho

09.10.24 NJ – Sayreville / Starland Ballroom

10.10.24 PA – Lititz / Mickey’s Black Box

12.10.24 PA – Pittsburg / Preserving Underground

13.10.24 OH – Cincinnati / Bogarts

15.10.24 MI – Grand Rapids / The Intersection

16.10.24 IL – Belvidere / Apollo Theater

18.10.24 WI – Green Bay / Epic Events Center

19.10.24 IL – Joliet / The Forge

20.10.24 WI – Milwaukee / The Rave

22.10.24 IL – Moline / The Rust Belt

23.10.24 IL – Bloomington / Castle Theater

24.10.24 OH – Columbus / The King of Clubs*

25.10.24 MI – Flint / Machine Shop

26.10.24 OH – Cleveland / Agora Theater*

*ohne Upon A Burning Body

Mushroomhead sind:

Steve Rauckhorst – Gesang

Scott Beck – Gesang

Jackie LaPonza – Gesang

Dave Felton – Gitarre

Joe Gall – Gitarre

Ryan Farrell – Gitarre, Bass, Keys

Aydin Kerr – Schlagzeug, Percussion

Robert Godsey – Schlagzeug, Percussion

Steve Felton – Schlagzeug Percussion, Keys, Gesang

Mushroomhead online:

https://mushroomhead.com/

https://www.facebook.com/mushroomheadofficial

https://www.instagram.com/mushroomheadofficial/