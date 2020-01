My Dying Bride: veröffentlichen Making Of Clip zum Musikvideo für „Your Broken Shore“

Die britische Doom Death Legende My Dying Bride hat vor Kurzem das offizielle Video zu Your Broken Shore veröffentlicht, die erste Single von ihrem kommenden Album The Ghost Of Orion. Unter der Regie von James Sharrock (Slipknot, Behemoth, Soundwave Festival) entstanden und mit Einflüssen wie dem britischen Psycho-Horrorfilm Kill List, besitzt das Video eine düstere Atmosphäre und die Bilder passen perfekt zu der überwältigend trostlosen Stimmung des Songs. In dem Video, das teilweise in einem Tal in Yorkshire an einem kalten Novemberabend gefilmt wurde, stürzt sich Sänger Aaron der Kunst zuliebe in eiskaltes Wasser. Erfahrt in diesem Making Of Clip mehr über die Entstehung des Videos:

Your Broken Shore ist ein Song vom kommenden Album The Ghost Of Orion, das am 6. März erscheinen wird. Bestellt euch das Album jetzt auf CD, Black 2LP Gatefold, White 2LP Gatefold, Red 2LP Gatefold oder Picture Disc 2LP Gatefold hier vor: nblast.de/TheGhostOfOrion

Seht euch hier auch das offizielle Video zu Your Broken Shore an: youtu.be/F1DI7447ia0

Kauft/streamt den Song Your Broken Shore hier: https://nblast.de/MDB-YourBrokenShore

Hört euch Your Broken Shore und weitere neue Tracks in den NB-New Releases-Playlists an: http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Die drei Jahrzehnte lange Misere von My Dying Bride endete vor ein paar Jahren beinahe. Kurz nach der Veröffentlichung des hochgelobten 2015er Albums Feel The Misery, wurde die damals fünfjährige Tochter des Sängers Aaron Stainthorpe mit Krebs diagnostiziert. Schockiert und zutiefst betroffen legte Stainthorpe alle Bandaktivitäten vorerst auf Eis, während er, seine enge Familie und My Dying Bride ihre Kräfte bündelten, um das zu bekämpfen, was Stainthorpe “die grausamste von Gottes bitteren und herzlosen Schöpfungen“ nannte. Die Hindernisse endeten jedoch nicht mit Krebs. 2018 gab das wiedergekehrte Originalmitglied und Gitarrist Calvin Robertshaw seinen Austritt aus der Band über Text bekannt, mit sofortiger Wirkung. Ohne irgendjemandem Gründe oder Erklärungen zu bieten. Dann, gerade als My Dying Bride sich nach der freudigen Botschaft neu formierten, dass seine Tochter den Krebs endlich besiegt hatte, trat Schlagzeuger Shaun Taylor-Steels aus der Band aus, kurz bevor die Band einen Termin in Mark Mynetts Studio, Mynetaur Productions hatte. Mit zwei Mitgliedern zu wenig, aber noch immer positiv gestimmt, machten My Dying Bride weiter, besiegten ihre schlechten Umstände und nahmen nebenher noch das großartige neue Album The Ghost Of Orion auf, sehr zur Freude von Fans überall auf der Welt.

