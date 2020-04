Nachgezogen: auch in den Niederlanden keine Festivals

Keine Überraschung – auch in den Nachbarländern sind die Festivals abgesagt. In den Niederlanden sind analog zu Germany bis 01.09.2020 alle genehmigungspflichtigen Veranstaltungen verboten. Das betrifft u.a. das Into The Grave Festival und das Dynamo Metalfest.

Hier die Infos der Veranstalter. Into The Grave Festival:

„Helaas maar niet onverwacht en zeker begrijpelijk, heeft de Nederlandse regering zojuist besloten om net als onze buurlanden alle evenementen te verbieden tot 31 augustus. Dit houdt dan ook in dat Into The Grave 2020 niet door kan gaan en we deze editie naar volgend jaar verplaatsen.

We kijken naar welke mogelijkheden we hebben om de line up van dit jaar mee te nemen naar volgend jaar. We zullen er alles aan doen om de line up van onze 10e jubileumeditie minimaal net zo vet te laten zijn als dat hij voor dit jaar was. Dit laten we jullie zo gauw als we bands vast hebben liggen weten.

Reeds gekochte tickets voor 2020 blijven geldig voor 2021. Mocht je dat niet willen, kijk dan op de website voor meer mogelijkheden. De nieuwe datum zullen we ook zo snel mogelijk communiceren. Dus houd deze pagina in de gaten, houd afstand, wees lief, draai keihard Slayer, was je handen en dan zien we jullie graag in 2021 weer op de jubileum editie van Into The Grave!“

Dynamo Metalfest:

„Helaas maar niet onverwacht en zeker begrijpelijk, heeft de Nederlandse regering zojuist besloten om net als onze buurlanden alle evenementen te verbieden tot 31 augustus. Dit houdt dan ook in dat Dynamo Metalfest 2020 niet door kan gaan en we deze editie naar volgend jaar verplaatsen.

We hadden er erg veel zin in om dit jaar weer twee dagen op de Ijsbaan te staan met jullie maar die zin moeten we nog even een jaar langer bij ons zien te houden. We zijn al druk bezig om de line up van dit jaar, in ieder geval in grote lijnen, mee te verhuizen naar volgend jaar. Eén show gaat sowieso mee; de Bay Area Interthrashional show. Zo gauw als er meer bekend is, zullen we dat uiteraard laten weten.

Reeds gekochte tickets voor 2020 blijven geldig voor 2021. Mocht je dat niet willen, check dan de website voor meer mogelijkheden.

De nieuwe datum zullen we ook zo snel mogelijk communiceren. Dus houd deze pagina in de gaten, houd afstand, wees lief, draai keihard Slayer, was je handen en dan zien we jullie graag in 2021 weer op Dynamo Metalfest!“