Summer Breeze 2020: Veranstalter melden sich zu Wort

Hier eine kurze Zwischenmeldung der Veranstalter des Summer Breeze:



Liebe Fans und Freunde des SUMMER BREEZE Open Air,

euch unnötig hinzuhalten, ist das Letzte, was wir beabsichtigen. Ungeklärte bürokratische Notwendigkeiten stehen uns leider im Weg, schnell genauere Aussagen bezüglich unseres Festivals zu machen. Die Berichterstattung spricht eine klare Sprache, aber wir müssen in dieser Zeit mit großer Sorgfalt darauf achten, gut sortiert und im rechtlichen Rahmen korrekt zu handeln.

In erster Linie wollen wir euch immer schnellstmöglich die besten Optionen bieten, die euch und euer Erlebnis rund um das SUMMER BREEZE betreffen. Daran arbeiten wir das ganze Jahr mit viel Herzblut. Doch heute kommen wir mit einer Bitte auf euch zu, die genau dieses Schalten und Walten im Hintergrund betrifft: Gebt uns bitte noch etwas mehr Zeit, diese Aufgaben zu meistern.

Wir danken euch von ganzem Herzen für eure Geduld und die zahlreichen positiven Nachrichten, die wir von euch erhalten. Wir haben euch versprochen, dass wir mit Hochdruck an Lösungen für alle möglichen Szenarien arbeiten und jegliche Entscheidungen von Bund, Ländern und Behörden respektieren und danach handeln.

Euer SUMMER BREEZE Team

PS: Wir sammeln den aktuellsten Stand immer auf www.summer-breeze.de/corona

—————

Dear fans and friends!

The last thing we want is to unnecessarily keep you waiting and appear to be stalling. Unfortunately there are some unsolved bureaucratic requirements which are keeping us from moving forward quickly. The media coverage speaks a clear language but in these times we have to work with great diligence to make sure we’re acting within the legal framework.

Our main goal is to always provide you with the best available options when it comes to your SUMMER BREEZE experience. This is what the whole team is working on throughout the entire year with great enthusiasm and dedication. But today we’re addressing our fans with the request to grant us a little more time to master the tasks that lie ahead.

We will be forever grateful for your patience and the ongoing support you guys are providing. We promised you to be working full steam on solutions for all possible scenarios we might face in the future and also we said that we will respect and act on all decisions made by the local authorities and the health department.

Stay healthy!

The SUMMER BREEZE Team

PS: Updates will be posted regularly. First source will always be www.summer-breeze.de/corona