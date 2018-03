Nebula: Nach „Let It Burn“ und „To The Center“ nun „Dos Ep’s“

Das Re-Release von Nebula – Dos Eps jetzt bei RockTimes im Pre-Listening!

Bei den Kollegen vom RockTimes gibt es jetzt exklusiv das wiederaufgelegte Dos Eps Album im Vorab-Stream (inkl. Bonustracks)!

http://www.wp.rocktimes.de/nebula-nach-let-it-burn-und-to-the-center-nun-dos-eps-pre-listening-bei-rocktimes/

Nach Let It Burn (Original 1998) und To The Center (Original 1999) veröffentlichen Heayvy Psych Sounds Records nun auch Dos Ep’s (Original 2002). Darauf enthalten sind Songs der Split-EP mit Lowrider sowie die Sun Creature-EP. Damals wurde diese EP durch drei weitere Tracks ergänzt. Bei der nun vorliegenden Wiederveröffentlichung wurden noch zwei bisher unveröffentlichte Songs dazugepackt. Erhältlich ist das Rundum-Paket sowohl als Digipak oder als transparentes Vinyl. Ein absolutes Must Have für alle Nebula-Fans.

Nebula live erleben:

01.05.18 München – Backstage Club

02.05.18 AT-Wien – Arena

04.05.18 Berlin – Astra (Desert Fest)

15.06.18 Bielefeld – Forum

18.06.18 CH-Langenthal – Old Capitol

30.06.18 Siegen – Vortex

03.08.18 AT-Waldhausen – Lake On Fire Festival

04.08.18 Beelen – Krach am Bach

Kommentare

