Ddas qualitativ und quantitativ auf einem wahren Höhenflug durch die Szene donnernde Label Heavy Psych Sounds holt zum nächsten Schlag aus:

Diese Highlights der Stoner-Rock-Großmeister haben dem Zahn der Zeit erfolgreich getrotzt und zeigen retrospektiv noch mal in aller Pracht, dass NEBULA sich nie zwanghaft in ein Genrekorsett pressen ließen.

Alle drei Werke – die „Let It Burn„-EP von 1998, das erste reguläre Album „To The Center“ (1999) und die Zusammenstellung „Dos EPs“ von 2002 – kommen mit Bonus-Tracks und in sehr schicker Aufmachung (u.a. in bildschönem transparentem Splatter-Vinyl).