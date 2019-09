Negator: stellen Temple Edition des neuen Albums vor

Die Extreme Metaller Negator werden ihr neues Album Vnitas Pvritas Existentia am 18. Oktober über Massacre Records veröffentlichen.

Nun hat die Band den Inhalt der strikt limitierten Temple Edition von Negators kommendem Album Vnitas Pvritas Existentia vorgestellt:

– eine handgefertigte, gebeizte und mit einem Brandsiegel versehene Holzschachtel (22.6 x 22.6 x 3.6 cm)

– CD Digipak des Albums inkl. 24-seitigem Booklet

– ein doppelseitiger Gold-Kunstdruck (16×16 cm) vom Albumcover und mit den 10 Geboten des Temple of Negator auf schwarzem Karton (gedruckt von Rotwelsch-Siebdruckwerkstatt)

– eine 10ml fassendes Glasfläschchen (verkorkt) mit einer von eigens von Nachtgarm erstellten Weihrauchmischung

– 1x Schnellzünderkohle

Hier kann man es exklusiv bestellen » http://negator666.de/merch/music/cd/vnitas-pvritas-existentia-pre-order

Wartet nicht zu lang, es sind nur noch wenige Exemplare verfügbar.

Das kommende Negator Album wurde von den Brüdern Wiesławski und Negator im Hertz Studio in Polen produziert, gemischt und gemastert. Das aufwendige Frontcover ist eine Zusammenarbeit von Negator (Idee), Haervaerk Tattoo (Illustration), Manvfactvs. (Linolschnitt) und Irrwisch.Artdesign (Layout).

Vnitas Pvritas Existentia wird die bisherige Geschichte der Band mit okkulten und rituellen Themen abschließen. Nichts auf diesem Album ist unbeabsichtigt; alles hat einen Zweck. Die verwendete Symbolik und die sorgfältig ausgearbeiteten Texte haben viel mehr zu bieten als das, was einem ins Auge fällt.

Das Album kann man auch hier https://lnk.to/VNITAS_PVRITAS_EXISTENTIA als CD Digipak, limitierte Gatefold Vinyl LP und als Download vorbestellen.

Das Lyric Video zur aktuellen Single Sangvis Serpentis kann man sich hier ansehen:

Negator – Vnitas Pvritas Existentia

Get it here » https://lnk.to/VNITAS_PVRITAS_EXISTENTIA

CD Digipak

01. TEMPLE OF LIGHT

02. SANGVIS SERPENTIS

03. ΧΑῖΡΕ ΦῶΣ (KHAIRE PHOS)

04. PYROLEOPHIS

05. PROPHETS OF FIRE

06. RITVS SEX

07. REGNVM SPIRITVS IMMVNDI

08. ET VERBVM CARO FACTVM EST

09. RITE OF THE TRIDENT

10. DER RUF DER SEE (Bonus Track)

Gatefold Vinyl LP

Side A

01. TEMPLE OF LIGHT

02. SANGVIS SERPENTIS

03. ΧΑῖΡΕ ΦῶΣ (KHAIRE PHOS)

04. PYROLEOPHIS

05. PROPHETS OF FIRE

Side B

01. RITVS SEX

02. REGNVM SPIRITVS IMMVNDI

03. ET VERBVM CARO FACTVM EST

04. RITE OF THE TRIDENT

05. DER RUF DER SEE (Bonus Track)

Extreme Metal • 18/10/2019

CD Digipak • Ltd. Gatefold Vinyl LP • Digital

NEGATOR Live

14.09.2019 DE Wernfeld – Dreschhalle (To Hell And Back Vol. 5)

24.10.2019 DE Osnabrück – Bastard Club

25.10.2019 BE Fontaine-l’Évêque – MCP Apache (Procession Of Fire)

09.11.2019 DE Wachenroth – Toxicity (Open The Gates Of Hell – Part II)

14.12.2019 DE Hamburg – Bahnhof Pauli

11.01.2020 DE Rosenheim – Lokschuppen (Bavarian Battle Winter)

http://negator666.de

https://www.facebook.com/NegatorOfficial

https://twitter.com/OfficialNegator

https://instagram.com/negator_official

https://spoti.fi/2UMK5Wv

Kommentare

Kommentare