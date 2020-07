Nero Or The Fall Of Rome: dritte Single und offizielles Live-Video veröffentlicht

Die Doom-Schwarzmetaller Nero Or The Fall Of Rome haben ihr nun drittes Single-Video Cold Bones ihres aktuellen Albums Beneath The Swaying Finds Of Elysian Fields (27.04.2020, Naturmacht Productions) als Livemitschnitt veröffentlicht. Das Lied befasst sich mit dem Anderssein, dem Drang, seiner wahren Natur ohne Reue zu folgen, egal wie bitter das Ende auch sein mag und wie man dadurch von der modernen Gesellschaft ausgeschlossen wird, resultierend in Einsamkeit und einem Gefühl von Verlorenheit.

Nero Or The Fall Of Rome online:

Bandcamp: https://neroorthefallofrome.bandcamp.com/releases

Facebook: https://www.facebook.com/neroorthefallofrome/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3A-u3GxdcW3YKt7-d9NZMw

Instagram (Federico): https://www.instagram.com/federicodallabenetta/

Instagram (Elia): https://www.instagram.com/elia_mirandola_777/