New Order haben die Veröffentlichung ihres Album-Debüt Movement als Box-Set für den 5. April 2019 angekündigt. Die vier 12-Zoll Maxi-Singles, die damals separat veröffentlicht wurden und nicht auf dem Album waren, werden ebenfalls neu veröffentlicht.

New Order erstanden 1981 aus der Asche von Joy Division, als die verbleibenden Mitglieder der Band sich entschlossen, nach dem Freitod des Frontmanns Ian Curtis unter dem Namen New Order weiterzumachen. Das Debüt-Album wurde vom 24. April bis zum 4. Mai 1981 in den Strawberry-Studios in Stockport aufgenommen und enthielt durchweg neues Songmaterial. Produziert von Martin Hannett, erschien es am 11. November 1981 über Factory Records.

Das Box-Set Movement Definitive Edition wird die Vinyl-LP im ikonischen Originalcover enthalten, das von Peter Saville gestaltet wurde. Zudem beinhaltet die Box das Original-Album als CD einer kleinen Hülle, die dem Originalcover nachgebildet ist, eine Bonus-CD mit bisher unveröffentlichten Tracks, eine DVD mit Live-Shows und TV-Auftritten sowie ein fest gebundenes Buch. Alle Bestandteile befinden sich in einer Schachtel mit abnehmbarem Deckel.

Die Box kann hier bestellt werden: http://rhinode.click/NewOrder_MovementBoxedSetOt

Die vier 12-Zoll-Singles Ceremony (Original version), Ceremony (Re-recorded version), Everythings Gone Green und Temptation werden, ebenfalls in ihren Originalcovern, ab dem 8. März 2019 in wöchentlichem Abstand veröffentlicht.

New Order „Movement“ Tracklisting:

LP / CD1 (original album)

01. Dreams Never End

02. Truth

03. Senses

04. Chosen Time

05. ICB

06. The Him

07. Doubts Even Here

08. Denial

CD2 (bisher unveröffentlichte Tracks)

01. Dreams Never End (Western Works Demo)

02. Homage (Western Works Demo)

03. Ceremony (Western Works Demo)

04. Truth (Western Works Demo)

05. Are You Ready For This? (Western Works Demo)

06. The Him (Cargo Demo)

07. Senses (Cargo Demo)

08. Truth (Cargo Demo)

09. Dreams Never End (Cargo Demo)

10. Mesh (Cargo Demo)

11. ICB (Cargo Demo)

12. Procession (Cargo Demo)

13. Cries And Whispers (Cargo Demo)

14. Doubts Even Here (Instrumental) (Cargo Demo)

15. Ceremony (1st Mix – Ceremony Sessions)

16. Temptation (Alternative 7”)

17. Procession (Rehearsal Recording)

18. Chosen Time (Rehearsal Recording)

New Order – Movement DVD

Live Shows

Hurrah’s, NY 1980

In A Lonely Place

Procession

Dreams Never End

Mesh

Truth

Cries & Whispers

Denial

Ceremony



