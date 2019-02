Overkill: zeigen vierten Teil der „Welcome To The Garden State“-Dokumentation: Old School Venues und Social Media

Die legendären New Jersey-Thrasher Overkill kündigen an, ihr 19. Studioalbum, mit dem Titel The Wings Of War, am 22. Februar 2019 via Nuclear Blast Records zu veröffentlichen.

Heute zeigt die Band den vierten Part ihrer mehrteiligen Dokumentationsreihe mit dem Titel Welcome To The Garden States, in dem die Band über ihre alten Locations spricht und erklärt, was „Social Media“ damals bedeutete.

Seht das vierte Video hier:

Hier gibt es bereits die ersten drei Teile zu sehen:

Part I:

Part II:

Part III:

Kürzlich präsentierte die Band die zweite Single, Head Of A Pin.

Das Lyric-Video zum Song gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/zniDdYOLYt0

Bobby Blitz kommentiert:

„Wir brauchten sehr lange, bis wir ‚Head Of A Pin‘ fertig hatten. Es war der Song mit den meisten Änderungen und der letzte Song, der fertig wurde. Wenn man sich aber das Ergebnis anhört, hat sich die lange Entstehungszeit gelohnt. Die Gitarrenarbeit strahlt hier geradezu und dennoch erreicht der Song unbekannte Gefilde. Er ist traditionell, aber mit dreckigen Riffs und einem Mitsing-Refrain… für mich persönlich, einer der besten Songs der Platte!“

