The Wild!: kündigen Europatournee im Juni an

The Wild!: kündigen Europatournee im Juni an

Die wilden Männer kommen: The Wild! stammen aus Kanadas rauer westlichster Provinz, Britisch-Kolumbien, mit ihrer herben Pazifikküste, tiefen Wäldern und Berglandschaften –und ihre Herkunft schlägt sich unmittelbar im harten aber herzlichen Rock des Quartetts nieder, der die Authentizität des Delta Blues mit einer rockigen Punk Attitüde und gleichzeitig mit der Lässigkeit des Southern Rock paart.

Die vom SLAM Alternative Music Magazin präsentierte Tour wird im Juni ehrlichen Schweiß, Testosteron, Whisky und fassweise gute Laune nach Deutschland, Belgien, die Niederlande und Schweden bringen. Im Gepäck werden The Wild! natürlich sowohl ihr aktuelles Album Wild At Heart als auch das von Mike Fraser (AC/DC, Aerosmith, Van Halen) produziertes Debüt GxDxWxB haben. Eine aktuelle Liste aller kommenden Shows findet sich weiter unten.

The Wild! erklären: „In diesen Tagen scheint es uns nie schnell genug zu gehen, dass wir endlich wieder in Europa spielen können, was sich für eine Band aus Kanada verdammt gut anfühlt“, kommentiert Frontmann Dylan Kirouac. „Wir sind schon richtig aufgeregt, uns im Juni wieder auf Festivals und als Headliner blicken zu lassen. Holt euch ein Ticket und findet heraus, warum wir die derzeit beste neue Rock Band sind. Wir stellen euch bald auch neue Musik und weitere Tourdaten vor. Wir sehen uns bei der Rock-Show!“

06 JUN 2019 Sölvesborg (SE) Swedenrock Festival

07 JUN 2019 Gifhorn (DE) Unser Aller Festival

08 JUN 2019 Köln (DE) Blue Shell

09 JUN 2019 Tilburg (NL) Little Devil

11 JUN 2019 Diest (BE) Moonlight Music Hall

12 JUN 2019 Lens (BE) Titans Club

13 JUN 2019 Mannheim (DE) 7er Club

14 JUN 2019 Lingen (DE) Alter Schlachthof

15 JUN 2019 Husum (DE) Speicher

16 JUN 2019 Hamburg (DE) Monkeys Music Club

Kommentare

Kommentare